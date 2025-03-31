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Неожиданное открытие: как замена кофе на зелёный чай изменила уровень энергии, концентрацию и самочувствие

3:58
Здоровье

Немецкая писательница Мария Гольдбах, работающая в журнале Vogue, часто слышала в интернете, что зеленый чай может быть полезнее кофе. Решив проверить это на себе, она заменила кофе на зеленый чай и заметила удивительные изменения.

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Кофе давно стал частью утреннего ритуала Марии. Она начинала день с чашки горячего напитка, иногда с соевым молоком, иногда черного. Однако недавно она решила попробовать заменить кофе на зеленый чай и рассказала о причинах этого решения.

Мария призналась, что не была заядлой кофеманкой, но две-три чашки кофе в день были для нее нормой. Первая чашка помогала ей проснуться, вторая — взбодриться после обеда, а третья, если нужно, — в течение дня. Однако она заметила, что кофе не только делал ее более собранной, но и вызывал беспокойство и легкую дрожь. Это побудило ее исследовать альтернативные напитки.

Вот несколько причин, по которым Мария решила перейти на зеленый чай:

  1. L-теанин для релаксации и концентрации. Зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая помогает расслабиться и одновременно повышает концентрацию. В сочетании с кофеином это создает состояние спокойного, но внимательного ума, идеально подходящего для продуктивной работы.
  2. Умеренное содержание кофеина. Чашка зеленого чая обычно содержит меньше кофеина, чем чашка кофе — от 20 до 50 мг против 80-120 мг. Кофеин из зеленого чая высвобождается медленнее благодаря L-теанину, что обеспечивает мягкий, но продолжительный прилив энергии без резкого упадка сил.
  3. Мягкое воздействие на желудок. Кофе может раздражать желудок и вызывать изжогу. Зеленый чай, благодаря своему мягкому вкусу и меньшей кислотности, реже вызывает проблемы с пищеварением.
  4. Богат антиоксидантами. Зеленый чай содержит натуральные антиоксиданты — катехины, которые помогают бороться с воспалениями, поддерживают здоровье клеток и укрепляют иммунную систему. По содержанию антиоксидантов он превосходит жареный кофе.
  5. Польза для сердца. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря противовоспалительным свойствам антиоксидантов.
  6. Стимуляция обмена веществ. Зеленый чай ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жиры. Сочетание кофеина и катехинов улучшает пищеварение и снижает всасывание жиров.
  7. Меньше нервозности. Кофеин в зеленом чае высвобождается медленнее, что снижает риск тремора, нервозности и учащенного сердцебиения.

Мария быстро привыкла к новому напитку. Хотя сначала ей не хватало насыщенного вкуса кофе, через неделю она начала наслаждаться зеленым чаем. Она выпивала по три чашки в день и заметила положительные изменения в своём состоянии.

"Первое, что я заметила, — это более сбалансированный уровень энергии. Я не чувствую резкого подъема сил по утрам, но и спад после обеда стал менее выраженным. Мне стало легче засыпать вечером, а утренний кофе иногда вызывал у меня изжогу, чего не происходит с зеленым чаем. Я меньше нервничаю, лучше концентрируюсь и даже заметила, что мои приступы голода уменьшились", — отметила журналистка.

Через месяц Мария призналась, что стала поклонницей зеленого чая. Он помогает ей чувствовать себя уравновешенной, спокойной и внимательной. Теперь она не представляет свою жизнь без этого напитка.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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