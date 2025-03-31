Неожиданное открытие: как замена кофе на зелёный чай изменила уровень энергии, концентрацию и самочувствие

Немецкая писательница Мария Гольдбах, работающая в журнале Vogue, часто слышала в интернете, что зеленый чай может быть полезнее кофе. Решив проверить это на себе, она заменила кофе на зеленый чай и заметила удивительные изменения.
Кофе давно стал частью утреннего ритуала Марии. Она начинала день с чашки горячего напитка, иногда с соевым молоком, иногда черного. Однако недавно она решила попробовать заменить кофе на зеленый чай и рассказала о причинах этого решения.
Мария призналась, что не была заядлой кофеманкой, но две-три чашки кофе в день были для нее нормой. Первая чашка помогала ей проснуться, вторая — взбодриться после обеда, а третья, если нужно, — в течение дня. Однако она заметила, что кофе не только делал ее более собранной, но и вызывал беспокойство и легкую дрожь. Это побудило ее исследовать альтернативные напитки.
Вот несколько причин, по которым Мария решила перейти на зеленый чай:
Мария быстро привыкла к новому напитку. Хотя сначала ей не хватало насыщенного вкуса кофе, через неделю она начала наслаждаться зеленым чаем. Она выпивала по три чашки в день и заметила положительные изменения в своём состоянии.
"Первое, что я заметила, — это более сбалансированный уровень энергии. Я не чувствую резкого подъема сил по утрам, но и спад после обеда стал менее выраженным. Мне стало легче засыпать вечером, а утренний кофе иногда вызывал у меня изжогу, чего не происходит с зеленым чаем. Я меньше нервничаю, лучше концентрируюсь и даже заметила, что мои приступы голода уменьшились", — отметила журналистка.
Через месяц Мария призналась, что стала поклонницей зеленого чая. Он помогает ей чувствовать себя уравновешенной, спокойной и внимательной. Теперь она не представляет свою жизнь без этого напитка.
Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
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