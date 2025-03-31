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Диетолог раскрыл секрет: эти продукты помогут уснуть и не набрать вес

1:25
Здоровье

Мы часто сталкиваемся с вопросом: как правильно ужинать, чтобы избежать лишних калорий и обеспечить себе здоровый сон? Специалист в области питания, координатор партнёрства Herbalife Мариана Бомфим поделилась с нами уникальной стратегией. Она порекомендовала в разговоре с изданием Metropoles, какие продукты лучше всего есть на ночь, чтобы достичь гармонии в жизни и не перегружать организм.

куриная грудка
Фото: freepik
куриная грудка

Что есть на ночь: советы от эксперта

1. Нежирные белки

  • Натуральный йогурт, греческий йогурт, творог или рикотта — отличный выбор.
  • Измельчённая куриная грудка с овощами или небольшая порция зерновых также подойдут.

2. Сложные углеводы

  • Столовая ложка льняного семени, чиа или овса обеспечит организм клетчаткой, что поможет сохранить чувство сытости и стабилизировать уровень сахара в крови.
  • Цельнозерновой хлеб в сочетании с нежирным белком — хороший вариант для спортсменов и любителей активного отдыха.

3. Полезные жиры

  • Порция авокадо, орехов или миндаля весом 30 г — источник полезных жиров, которые поддержат ваше здоровье.
  • Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете не только улучшить своё самочувствие, но и сэкономить деньги на лечении возможных проблем со здоровьем.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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