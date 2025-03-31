Диетолог раскрыл секрет: эти продукты помогут уснуть и не набрать вес

Мы часто сталкиваемся с вопросом: как правильно ужинать, чтобы избежать лишних калорий и обеспечить себе здоровый сон? Специалист в области питания, координатор партнёрства Herbalife Мариана Бомфим поделилась с нами уникальной стратегией. Она порекомендовала в разговоре с изданием Metropoles, какие продукты лучше всего есть на ночь, чтобы достичь гармонии в жизни и не перегружать организм.
Что есть на ночь: советы от эксперта
1. Нежирные белки
2. Сложные углеводы
3. Полезные жиры
У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!