Такое ПП лучше избегать: что скрывают производители здоровых продуктов

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магазинные полки пестрят надписями "эко", "без сахара", "фитнес". Кажется, выбор здорового продукта — дело пяти секунд. Но реальность не так проста. За привлекательными этикетками нередко скрываются совсем не полезные составы.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain правильное питание

Например, популярные батончики могут содержать столько же сахара, сколько обычный шоколадный десерт. А обезжиренные йогурты компенсируют отсутствие жира искусственными ароматизаторами и усилителями вкуса.

Этикетка — ваш главный навигатор

Основное правило здорового выбора — внимательно читать состав. Если в списке ингредиентов больше пяти пунктов, а половина из них напоминает таблицу Менделеева — перед вами явно не "чистый" продукт.

Даже хлеб с пометкой "цельнозерновой" может быть окрашен карамельным красителем вместо того, чтобы быть приготовленным из настоящей муки грубого помола.

Не едим по будильнику

Миф о необходимости есть каждые 2-3 часа до сих пор жив. Но дробное питание подходит далеко не всем. Для некоторых это путь к постоянному перееданию и ментальной усталости от мысли о еде.

Важнее — слушать сигналы тела. Не голодны — не ешьте. Настоящее здоровье начинается с умения распознавать, чего хочет организм.

Формулы не работают: нужен баланс

Соотношение белков, жиров и углеводов — это не универсальная таблица. Рацион зависит от образа жизни, возраста и целей. Человеку с сидячей работой просто не требуется столько углеводов, сколько активному спортсмену.

А жиры и вовсе незаменимы: они участвуют в синтезе гормонов и помогают усваивать жирорастворимые витамины. Исключать их — серьёзная ошибка, особенно при похудении.

Разнообразие — залог здоровья

Не стоит зацикливаться на гречке и куриной грудке. Здоровое питание — это не диета, а стиль жизни. Включайте в рацион разные крупы: булгур, киноа, полбу. Они обогащают рацион важными микроэлементами.

Добавляйте сезонные овощи и фрукты, пробуйте новые источники белка: рыбу, чечевицу, тофу. Чем шире ассортимент на тарелке, тем ниже риск дефицитов — и тем выше удовольствие от еды.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние - питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

