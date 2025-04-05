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20 минут — и пауза: это и другие правила при работе с гаджетами

1:29
Здоровье

Гаджеты давно стали частью повседневной жизни, но глазная система воспринимает их как источник стресса. Даже у взрослых чрезмерное использование экранов может привести к серьёзным проблемам со зрением, предупреждает офтальмолог Михаил Степанов.

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Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Смартфон атакует зрение: как защитить глаза от экранов

Главный враг — голубой свет, излучаемый дисплеями смартфонов, планшетов и ноутбуков. Он:

  • снижает контрастность,
  • вызывает быструю усталость глаз,
  • перегружает зрительную систему.

"При концентрации на экране человек моргает в три раза реже, из-за чего возникает сухость, покраснение, ощущение "песка" в глазах", — пояснил офтальмолог Михаил Степанов.

Так развивается синдром компьютерного зрения - целый набор неприятных симптомов от жжения до временного ухудшения зрения.

Как защитить глаза

Эксперт предлагает несколько простых, но эффективных шагов:

  1. Правило 20-20: каждые 20 минут делайте перерыв минимум на 20 секунд, глядя на объекты на разном расстоянии.

  2. Держите экран на расстоянии 30-40 см от глаз - ближе не стоит.

  3. Используйте тёмную тему - она снижает нагрузку на сетчатку в условиях слабого освещения.

  4. Не забывайте моргать - сознательно, если нужно. Это помогает поддерживать увлажнение глазной поверхности.

Уточнения

Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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