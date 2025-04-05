20 минут — и пауза: это и другие правила при работе с гаджетами

Гаджеты давно стали частью повседневной жизни, но глазная система воспринимает их как источник стресса. Даже у взрослых чрезмерное использование экранов может привести к серьёзным проблемам со зрением, предупреждает офтальмолог Михаил Степанов.
Главный враг — голубой свет, излучаемый дисплеями смартфонов, планшетов и ноутбуков. Он:
"При концентрации на экране человек моргает в три раза реже, из-за чего возникает сухость, покраснение, ощущение "песка" в глазах", — пояснил офтальмолог Михаил Степанов.
Так развивается синдром компьютерного зрения - целый набор неприятных симптомов от жжения до временного ухудшения зрения.
Как защитить глаза
Эксперт предлагает несколько простых, но эффективных шагов:
Офтальмоло́гия - область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.