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Эти привычные напитки вредят сосудам — особенно при варикозе

1:37
Здоровье

Если у вас варикоз или есть склонность к нему, некоторые напитки способны сильно ухудшить состояние вен. Британский сосудистый специалист доктор Питер Финиган назвал три самых опасных напитка, от которых стоит отказаться ради здоровья ног.

Женские ноги с варикозом
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женские ноги с варикозом

Эти три напитка могут ухудшить варикоз — эксперт рассказал, что стоит исключить

1. Сладкие напитки — скрытая угроза сосудам
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"Сахар задерживает жидкость в организме и увеличивает объём крови, что создаёт дополнительную нагрузку на вены", — поясняет Финиган.

Сладкие напитки буквально растягивают сосуды изнутри, провоцируя отёки и усугубляя варикозную симптоматику.

2. Алкоголь — враг номер два
Алкоголь расширяет сосуды, но эффект кратковременный. В долгосрочной перспективе он повышает давление, учащает пульс и снижает уровень эритроцитов, необходимых для доставки кислорода тканям.

Это создаёт перегрузку для вен, особенно в нижних конечностях, и может ускорить развитие варикоза.

3. Кофе — не так безобиден, как кажется
Несмотря на популярность, кофе сужает сосуды, что нарушает нормальный кровоток. Регулярное потребление кофеина может привести к хроническому нарушению циркуляции и стойким отёкам.

Особенно это актуально для людей, у которых уже есть проблемы с венами или варикоз в начальной стадии.

Уточнения

Варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов".

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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