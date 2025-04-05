Эти привычные напитки вредят сосудам — особенно при варикозе

Если у вас варикоз или есть склонность к нему, некоторые напитки способны сильно ухудшить состояние вен. Британский сосудистый специалист доктор Питер Финиган назвал три самых опасных напитка, от которых стоит отказаться ради здоровья ног.
1. Сладкие напитки — скрытая угроза сосудам
Газировка, подслащённые чаи и соки с добавленным сахаром — лидер антирейтинга. Почему?
"Сахар задерживает жидкость в организме и увеличивает объём крови, что создаёт дополнительную нагрузку на вены", — поясняет Финиган.
Сладкие напитки буквально растягивают сосуды изнутри, провоцируя отёки и усугубляя варикозную симптоматику.
2. Алкоголь — враг номер два
Алкоголь расширяет сосуды, но эффект кратковременный. В долгосрочной перспективе он повышает давление, учащает пульс и снижает уровень эритроцитов, необходимых для доставки кислорода тканям.
Это создаёт перегрузку для вен, особенно в нижних конечностях, и может ускорить развитие варикоза.
3. Кофе — не так безобиден, как кажется
Несмотря на популярность, кофе сужает сосуды, что нарушает нормальный кровоток. Регулярное потребление кофеина может привести к хроническому нарушению циркуляции и стойким отёкам.
Особенно это актуально для людей, у которых уже есть проблемы с венами или варикоз в начальной стадии.
Варико́з - часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов".
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