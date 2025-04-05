Горячие напитки в жару: парадокс, который действительно работает

Когда солнце палит нещадно, рука сама тянется к холодной бутылке воды или газировки. Но в странах с жарким климатом — например, в Индии и Бангладеш — люди предпочитают пить… горячий чай. Звучит нелогично? А вот учёные говорят, что в этом есть смысл.

Фото: The Conversation by Mario Tama, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жара в Финиксе

Горячий чай в жару: да, это может работать — но не всегда

Как горячее охлаждает

Профессор Питер Макнотон из Королевского колледжа Лондона объясняет: при употреблении горячего напитка в организме активируется рецептор TRPV1, реагирующий на тепло. Он даёт сигнал: пора потеть.

"Потоотделение — это естественный кондиционер тела. Когда пот испаряется, он уносит с собой тепло, снижая температуру", — говорит Макнотон.

В условиях низкой влажности это работает особенно эффективно: пот быстро испаряется, и вы ощущаете прохладу. Исследование 2012 года подтвердило: горячий напиток может помочь охладиться, если окружающая среда этому способствует.

А если душно и влажно

В условиях высокой влажности или штиля пот испаряется хуже, и эффект от горячего напитка почти исчезает. В этом случае холодная вода или прохладные напитки действительно лучше снижают внутреннюю температуру и уменьшают потоотделение.

Главное — пейте

Что бы вы ни выбрали, учёные настаивают: обезвоживание — ваш главный враг в жару. Температура напитка — вторична. Главное — не забывать пить достаточно жидкости в течение дня.

"Приоритет номер один: просто пейте", — подчёркивает профессор Макнотон.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

