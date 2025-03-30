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Этот вкусный элемент курицы может испортить ваш обмен веществ

1:48
Здоровье

Куриное мясо — частый гость в рационе тех, кто следит за питанием. Его хвалят за низкую калорийность, высокое содержание белка и универсальность. Но одна, казалось бы, безобидная привычка может свести всю пользу на нет — это желание оставить кожу при готовке.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Почему куриная кожа — не такая безобидная

Под золотистой корочкой, за которую мы так любим запечённую курочку, скрывается жировая прослойка. Именно в ней накапливаются вещества, которые птица получает с кормом:

  • антибиотики

  • гормоны роста

  • тяжёлые металлы

При регулярном употреблении кожи все эти соединения могут попадать и в ваш организм, вызывая метаболические сбои, гормональные нарушения и даже аллергические реакции.

Калории и нагрузка на организм

Даже если не брать в расчёт химические остатки, жир под кожей увеличивает калорийность блюда и создаёт лишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу. Особенно это важно для тех, кто придерживается диеты или контролирует уровень холестерина.

Что выбрать вместо

Если вы не уверены в качестве мяса, специалисты советуют отдавать предпочтение:

  • филе

  • голени без кожи

В этих частях меньше жира и меньше вероятность попадания вредных веществ. А вот бедро с кожей — не лучший выбор для тех, кто заботится о здоровье.

Как сделать курицу вкусной — без кожи

Секрет сочного мяса — не в коже, а в способе приготовления. Попробуйте:

  • запекать под фольгой с розмарином, чесноком или тимьяном

  • мариновать в лимонном соке с травами — мясо станет мягким и ароматным

Такие методы сохраняют текстуру и вкус без лишнего жира и риска.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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