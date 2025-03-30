Этот вкусный элемент курицы может испортить ваш обмен веществ

Куриное мясо — частый гость в рационе тех, кто следит за питанием. Его хвалят за низкую калорийность, высокое содержание белка и универсальность. Но одна, казалось бы, безобидная привычка может свести всю пользу на нет — это желание оставить кожу при готовке.
Под золотистой корочкой, за которую мы так любим запечённую курочку, скрывается жировая прослойка. Именно в ней накапливаются вещества, которые птица получает с кормом:
антибиотики
гормоны роста
тяжёлые металлы
При регулярном употреблении кожи все эти соединения могут попадать и в ваш организм, вызывая метаболические сбои, гормональные нарушения и даже аллергические реакции.
Даже если не брать в расчёт химические остатки, жир под кожей увеличивает калорийность блюда и создаёт лишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу. Особенно это важно для тех, кто придерживается диеты или контролирует уровень холестерина.
Если вы не уверены в качестве мяса, специалисты советуют отдавать предпочтение:
филе
голени без кожи
В этих частях меньше жира и меньше вероятность попадания вредных веществ. А вот бедро с кожей — не лучший выбор для тех, кто заботится о здоровье.
Секрет сочного мяса — не в коже, а в способе приготовления. Попробуйте:
запекать под фольгой с розмарином, чесноком или тимьяном
мариновать в лимонном соке с травами — мясо станет мягким и ароматным
Такие методы сохраняют текстуру и вкус без лишнего жира и риска.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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