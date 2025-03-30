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Как еда, которую вы считаете полезной, делает вас ещё голоднее

2:13
Здоровье

Вы заходите в супермаркет с благими намерениями: покупаете йогурт с надписью "без жира", хлеб с пометкой "цельнозерновой", бутылку смузи с гордым "био". Но есть один нюанс: многие из этих продуктов — не друзья, а враги правильного питания.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Сахар: главный подрывник здоровья

Сахар есть почти везде, даже в том, что кажется "здоровым". Например, в стакане магазинного сока — столько же сахара, сколько в коле. А во многих обезжиренных продуктах вкус компенсируют подсластителями, которые тоже бьют по обмену веществ.

После "полезного" батончика вы получаете резкий выброс инсулина — а через час снова голодны и раздражены. Знакомо?

Как найти замаскированный сахар

Прочитайте состав. Не ведитесь на надписи "без сахара" — его могут спрятать под другими названиями:

  • фруктоза

  • сироп агавы

  • патока

  • мальтодекстрин

  • декстроза

Если один из этих компонентов стоит в начале списка, его в продукте больше всего.

Готовьте сами — и тело скажет спасибо

Попробуйте хотя бы неделю готовить дома:

  • овсянку с ягодами

  • овощные салаты с маслом

  • запечённую рыбу или курицу

Вы удивитесь, как снижается тяга к перекусам. Настоящая еда насыщает — и без сахара.

Миф о частых приёмах пищи

"Ешь каждые 2-3 часа, чтобы разогнать метаболизм" — звучит логично, но не всем подходит. Постоянные перекусы поддерживают высокий уровень инсулина, мешая организму использовать жир в качестве энергии.

Попробуйте интервальное голодание: например, ешьте в течение 8 часов, а остальные 16 — только вода и травяной чай. Это помогает не только пищеварению, но и учит отличать голод от привычки или скуки.

Осознанность — лучший фильтр

Здоровое питание — это не наказание, а свобода от лишнего. Замените сладости фруктами, белый хлеб — на цельнозерновой. Через пару недель рецепторы "проснутся", и вы начнёте ощущать настоящий вкус еды — без химии и обмана.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth "однородный, мягкий, приятный") — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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