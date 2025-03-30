Эти пять продуктов спасают мужское здоровье — без лекарств

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1:55
Здоровье

Мужской организм имеет свои особенности и нуждается в особой поддержке. Чтобы сердце работало стабильно, гормональный фон не подводил, а иммунитет не пасовал при первой простуде, стоит пересмотреть рацион. И хорошая новость — ничего экзотического: всё можно найти в ближайшем супермаркете.

Кешью
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кешью

1. Помидоры — для сердца и простаты

В них содержится ликопин — мощный антиоксидант, снижающий риск рака простаты и поддерживающий здоровье сердца. Причём особенно эффективно он усваивается из термически обработанных томатов: паст, соусов и даже томатного сока. Так что не бойтесь запеканок и лечо.

2. Жирная рыба — источник силы

Скумбрия, лосось, сельдь — богаты омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сосуды и снижают риск инфарктов. Плюс, в такой рыбе много витамина D, важного для костей, иммунитета и гормонального баланса. Особенно актуально для тех, кто редко бывает на солнце.

3. Кешью — для спокойствия и тестостерона

Эти орехи не только вкусны, но и полезны: они содержат магний и цинк, которые поддерживают уровень тестостерона и помогают бороться со стрессом. Отличный вариант для перекуса в течение дня.

4. Тыквенные семечки — мужской мини-суперфуд

Настоящий источник цинка, который критично важен для здоровья простаты и выработки гормонов. Употребляйте их как самостоятельный продукт или добавляйте в салаты и каши.

5. Брокколи — мощный щит

Этот зелёный овощ содержит сульфорафан — антиоксидант, снижающий воспаление и укрепляющий иммунитет. Плюс помогает бороться с окислительным стрессом, который ускоряет старение клеток.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания; вид рода Анакардиум семейства Сумаховые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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