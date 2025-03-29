Гречка, овсянка, киноа или перловка: какую выбрать на каждый день

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каша — символ правильного питания. Но не всякая каша одинаково хороша. Одни насыщают надолго и питают организм, другие — вызывают скачки сахара и не несут реальной пользы. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит сравнить крупы по трём важным критериям: состав, влияние на организм и универсальность.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Завтрак на веранде

Гречка — вне конкуренции

Без глютена, с высоким содержанием железа и рутина — гречка укрепляет сосуды и поддерживает здоровье крови. Она переваривается медленно, надолго даёт чувство сытости и не вызывает резких скачков сахара, поэтому подходит даже диабетикам. Плюс — доступна и привычна большинству.

Овсянка — только не "быстрая"

Полезна цельнозерновая овсянка, богатая бета-глюканом — это вещество помогает снижать уровень холестерина. Клетчатка в составе поддерживает работу кишечника. Но у овсянки есть нюанс: людям с чувствительным пищеварением она может вызывать вздутие.

Киноа — суперфуд для особых задач

Киноа — псевдозерновая культура с полным аминокислотным профилем. Это отличный выбор для веганов и спортсменов, так как продукт помогает восстанавливать мышцы. Варится быстро, но главный минус — высокая цена.

4-е место: Перловка — простая, но полезная

Недооценённая перловка — отличный источник селена и витаминов группы B. Она поддерживает щитовидную железу и полезна для нервной системы. Однако требует длительной варки, а вкус на любителя.

Что выбрать

Гречка - для тех, кто хочет максимум пользы без переплат

Овсянка - если нужно быстро и полезно позавтракать

Киноа - когда важны аминокислоты и вы готовы потратиться

Перловка - как сытный гарнир с бонусом для здоровья

И не забывайте: избегайте каш с добавками, ароматизаторами и сахаром — они сводят пользу к нулю.

Уточнения

Ка́ша — жидкая или густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

