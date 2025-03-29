Гречка, овсянка, киноа или перловка: какую выбрать на каждый день

Каша — символ правильного питания. Но не всякая каша одинаково хороша. Одни насыщают надолго и питают организм, другие — вызывают скачки сахара и не несут реальной пользы. Чтобы не ошибиться с выбором, стоит сравнить крупы по трём важным критериям: состав, влияние на организм и универсальность.
Без глютена, с высоким содержанием железа и рутина — гречка укрепляет сосуды и поддерживает здоровье крови. Она переваривается медленно, надолго даёт чувство сытости и не вызывает резких скачков сахара, поэтому подходит даже диабетикам. Плюс — доступна и привычна большинству.
Полезна цельнозерновая овсянка, богатая бета-глюканом — это вещество помогает снижать уровень холестерина. Клетчатка в составе поддерживает работу кишечника. Но у овсянки есть нюанс: людям с чувствительным пищеварением она может вызывать вздутие.
Киноа — псевдозерновая культура с полным аминокислотным профилем. Это отличный выбор для веганов и спортсменов, так как продукт помогает восстанавливать мышцы. Варится быстро, но главный минус — высокая цена.
Недооценённая перловка — отличный источник селена и витаминов группы B. Она поддерживает щитовидную железу и полезна для нервной системы. Однако требует длительной варки, а вкус на любителя.
Гречка - для тех, кто хочет максимум пользы без переплат
Овсянка - если нужно быстро и полезно позавтракать
Киноа - когда важны аминокислоты и вы готовы потратиться
Перловка - как сытный гарнир с бонусом для здоровья
И не забывайте: избегайте каш с добавками, ароматизаторами и сахаром — они сводят пользу к нулю.
Ка́ша — жидкая или густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.