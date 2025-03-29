Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальцы не подскажут: рассказываем, как не купить ужасные шины на лето
Ваша ошибка весной — и чеснок стал жёлтым: как этого избежать
Простой способ преобразить любой образ за секунды – добавьте всего один аксессуар
В семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку
Популярные сервисы ИИ теперь доступны по подписке в российском магазине приложений — цены выше официальных
Сидр из Астурии: как искусство производства напитка привлекает туристов со всего мира
Замените всего 10 граммов масла: как это может улучшить ваше здоровье
Картофельный омлет без масла: секреты приготовления, которые вас удивят
Не только чистота: весенняя уборка как способ перезагрузки и избавления от хлама

Этот фрукт снижает давление за пару недель — эффект сравним с таблетками

2:02
Здоровье

Вы наверняка проходили мимо него в магазине, не подозревая, что держите в руках почти лекарство. Не редкий суперфуд, не экзотика из заморских стран, а самый обычный гранат — фрукт, который может стабилизировать давление и поддержать здоровье сосудов.

Врач измеряет давление
Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач измеряет давление

Почему гранат работает

Секрет в его составе. Гранат богат антиоксидантами, особенно таким редким веществом, как пуникалагин. Он нейтрализует свободные радикалы — те самые, что повреждают стенки сосудов, — и стимулирует выработку оксида азота, который расширяет артерии, улучшая кровоток и снижая нагрузку на сердце.

Давление под контролем — без скачков

Регулярное употребление граната позволяет снизить артериальное давление на 10-15 мм рт. ст. — результат, сопоставимый с действием некоторых препаратов. Но действует он мягко, без резких перепадов, как это часто бывает с таблетками.

Достаточно:

  • выпивать 150 мл сока в день

  • или съедать половину плода

Важно: не сочетать с лекарствами без совета врача

Гранатовый сок может усиливать действие ингибиторов АПФ (лекарств от давления), что грозит резким снижением давления. Поэтому, если вы уже принимаете препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед тем как добавить гранат в рацион.

Также выбирайте:

  • только натуральный сок без сахара

  • или свежие плоды — магазинные напитки с добавками не принесут пользы

Польза не только от давления

Гранат борется не с симптомом, а с причиной:

  • снижает уровень "плохого" холестерина

  • уменьшает воспаление в сосудах

  • замедляет образование атеросклеротических бляшек

Такой комплексный эффект делает его незаменимым для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов.

Не ждите мгновенного чуда

Первые изменения заметны через 2-3 недели, но эффект накапливается и сохраняется надолго. Главное — регулярность.

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Еда и рецепты
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Последние материалы
Ваша ошибка весной — и чеснок стал жёлтым: как этого избежать
Простой способ преобразить любой образ за секунды – добавьте всего один аксессуар
В семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку
Популярные сервисы ИИ теперь доступны по подписке в российском магазине приложений — цены выше официальных
Сидр из Астурии: как искусство производства напитка привлекает туристов со всего мира
Замените всего 10 граммов масла: как это может улучшить ваше здоровье
Картофельный омлет без масла: секреты приготовления, которые вас удивят
Этот фрукт снижает давление за пару недель — эффект сравним с таблетками
Не только чистота: весенняя уборка как способ перезагрузки и избавления от хлама
Пенсионеры за рулём — новая мишень? Что творится за кулисами ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.