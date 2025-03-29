Этот фрукт снижает давление за пару недель — эффект сравним с таблетками

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы наверняка проходили мимо него в магазине, не подозревая, что держите в руках почти лекарство. Не редкий суперфуд, не экзотика из заморских стран, а самый обычный гранат — фрукт, который может стабилизировать давление и поддержать здоровье сосудов.

Фото: Flickr by agilemktg1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач измеряет давление

Почему гранат работает

Секрет в его составе. Гранат богат антиоксидантами, особенно таким редким веществом, как пуникалагин. Он нейтрализует свободные радикалы — те самые, что повреждают стенки сосудов, — и стимулирует выработку оксида азота, который расширяет артерии, улучшая кровоток и снижая нагрузку на сердце.

Давление под контролем — без скачков

Регулярное употребление граната позволяет снизить артериальное давление на 10-15 мм рт. ст. — результат, сопоставимый с действием некоторых препаратов. Но действует он мягко, без резких перепадов, как это часто бывает с таблетками.

Достаточно:

выпивать 150 мл сока в день

или съедать половину плода

Важно: не сочетать с лекарствами без совета врача

Гранатовый сок может усиливать действие ингибиторов АПФ (лекарств от давления), что грозит резким снижением давления. Поэтому, если вы уже принимаете препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед тем как добавить гранат в рацион.

Также выбирайте:

только натуральный сок без сахара

или свежие плоды — магазинные напитки с добавками не принесут пользы

Польза не только от давления

Гранат борется не с симптомом, а с причиной:

снижает уровень "плохого" холестерина

уменьшает воспаление в сосудах

замедляет образование атеросклеротических бляшек

Такой комплексный эффект делает его незаменимым для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов.

Не ждите мгновенного чуда

Первые изменения заметны через 2-3 недели, но эффект накапливается и сохраняется надолго. Главное — регулярность.

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).



