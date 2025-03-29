Этот фрукт снижает давление за пару недель — эффект сравним с таблетками

Вы наверняка проходили мимо него в магазине, не подозревая, что держите в руках почти лекарство. Не редкий суперфуд, не экзотика из заморских стран, а самый обычный гранат — фрукт, который может стабилизировать давление и поддержать здоровье сосудов.
Секрет в его составе. Гранат богат антиоксидантами, особенно таким редким веществом, как пуникалагин. Он нейтрализует свободные радикалы — те самые, что повреждают стенки сосудов, — и стимулирует выработку оксида азота, который расширяет артерии, улучшая кровоток и снижая нагрузку на сердце.
Регулярное употребление граната позволяет снизить артериальное давление на 10-15 мм рт. ст. — результат, сопоставимый с действием некоторых препаратов. Но действует он мягко, без резких перепадов, как это часто бывает с таблетками.
Достаточно:
выпивать 150 мл сока в день
или съедать половину плода
Гранатовый сок может усиливать действие ингибиторов АПФ (лекарств от давления), что грозит резким снижением давления. Поэтому, если вы уже принимаете препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед тем как добавить гранат в рацион.
Также выбирайте:
только натуральный сок без сахара
или свежие плоды — магазинные напитки с добавками не принесут пользы
Гранат борется не с симптомом, а с причиной:
снижает уровень "плохого" холестерина
уменьшает воспаление в сосудах
замедляет образование атеросклеротических бляшек
Такой комплексный эффект делает его незаменимым для тех, кто заботится о здоровье сердца и сосудов.
Первые изменения заметны через 2-3 недели, но эффект накапливается и сохраняется надолго. Главное — регулярность.
Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
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