Модный суперфуд из детства: как квашеная капуста стала хитом

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Квашеная капуста давно вышла за рамки бабушкиных банок в подвале. Сегодня она снова в моде — и не просто как гарнир, а как настоящий помощник в заботе о здоровье. Хотите есть вкусно, сытно и с пользой? Этот простой продукт — то, что нужно.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маринованная капуста

1. Живые бактерии — живой иммунитет

Процесс ферментации превращает обычную капусту в природный пробиотик. В ней образуются полезные бактерии, такие как Lactobacillus, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и помогают укрепить иммунитет. Употребление квашеной капусты может избавить от вздутия, запоров и даже снизить уровень стресса.

2. Витамины под крышкой

Квашеная капуста — отличный источник витамина C, который защищает организм от вирусов и укрепляет иммунную систему. А ещё в ней есть витамины группы B, важные для обмена веществ и энергии. Плюс к этому — калий, кальций и магний, поддерживающие здоровье костей, сердца и нервной системы.

3. Ешь и не толстеешь

На 100 граммов — всего 20-30 калорий! Клетчатка в составе помогает дольше чувствовать сытость, а низкая калорийность делает капусту идеальным продуктом для тех, кто следит за весом. И вкус при этом не страдает.

4. Защита от старения и болезней

Антиоксиданты в квашеной капусте борются со свободными радикалами — теми самыми, которые разрушают клетки и вызывают хронические заболевания. Такой продукт помогает снизить риск сердечно-сосудистых проблем, замедляет старение и снижает воспалительные процессы в организме.

5. Простота и универсальность

Готовить её проще простого: капуста + соль + немного терпения. А использовать можно где угодно: в салатах, борщах, гарнирах, с мясом, рыбой или в вегетарианских блюдах. Она вписывается в любое меню — и всегда к месту.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.

