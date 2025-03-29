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Тело просит чистоты: детокс, который не превращает жизнь в пытку

2:15
Здоровье

С первыми тёплыми днями телу хочется перемен. Меньше еды, больше воздуха, желания сбросить не только куртку, но и то, что накопилось за зиму. Весна — лучшее время для мягкой и разумной перезагрузки.

бульон
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
бульон

Организм уже не требует запасов, голод притупляется, а пищеварение готово к новым правилам. Весенний детокс не о голоде — он о внимании к себе и лёгкости.

Что даёт сезонное очищение

  • Уходят лишние килограммы, набранные зимой

  • Снижается уровень токсинов

  • Улучшается пищеварение

  • Появляется энергия

  • Уходит отёчность

Подход должен быть плавным. Отлично работает уикенд-детокс: в первый день — зелёный чай, немного касторового масла и лёгкие бульоны. На следующий день — овощи на пару, супы, сезонные фрукты. Главное — не перегружать ЖКТ и дать телу отдохнуть.

Полезны будут травяные чаи: из одуванчика, с имбирём, куркумой, корицей и мёдом. Их можно заваривать или готовить как лимонад. Избегайте острых блюд — они нагружают желудок. Время тёплого перца — зимой, сейчас подойдут лёгкие вкусы.

Осторожно с семенами: чиа и киноа хороши в меру, но могут навредить при проблемах с желудком. Лучше сосредоточиться на супах и тёмных зелёных овощах — броколи, шпинате, крапиве. Они богаты микроэлементами, которых часто не хватает весной.

Поможет и льняное семя — в виде запарки трижды в день. Оно мягко очищает кишечник. Домашние клизмы — по желанию, но важно: их делают только при необходимости.

Детокс не подходит при язвах, гастрите, камнях и хронических воспалениях. В таких случаях достаточно уикенд-режима. Полный курс — до 4 недель — только при хорошем самочувствии.

Главное — не гнаться за мгновенным результатом. Не диеты, а стабильные привычки дают эффект. Добавьте движение, уберите мусор из рациона и дайте телу то, чего оно давно ждёт — покой, лёгкость и внимание.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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