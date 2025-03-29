Что происходит с препаратами после истечения срока: шокирующая правда

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое лекарство имеет срок годности — это гарантия производителя, что препарат будет безопасен и эффективен. Но что, если срок вышел? Можно ли рискнуть? А стоит ли?

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Исследования показывают: многие препараты сохраняют свойства даже спустя 2-3 года после окончания срока. Но данных об их действии в такой ситуации крайне мало — и именно это создаёт риск.

Что может пойти не так

Со временем лекарства разлагаются, и их химический состав меняется. Это снижает эффективность, особенно опасно при лечении серьёзных заболеваний.

Если вы принимаете такие препараты при серьёзных недугах, это может вызвать ухудшение симптомов и привести к осложнениям.

Жидкие лекарства — особая категория. После окончания срока они подвержены бактериальному загрязнению, особенно при неправильном хранении. Это касается сиропов, капель и растворов.

Приём заражённого лекарства может быть опасен. Если это случилось — срочно обратитесь за медицинской помощью.

Некоторые вещества после окончания срока могут стать токсичными или вызывать неожиданные побочные эффекты. Точного прогноза нет — реакции организма могут быть непредсказуемыми.

Что делать, если вы всё-таки приняли просроченное

Прекратите приём и обратитесь к врачу. Особенно если лекарство важно для лечения хронических состояний. При появлении тревожных симптомов — не откладывайте помощь.

Как правильно избавиться от просроченного препарата

Через специальные пункты - самый безопасный способ.

Через канализацию - подходит не для всех, смотрите инструкцию.

В домашний мусор - но только после измельчения и герметичной упаковки.

⚠ Никогда не используйте просроченный инсулин, антикоагулянты и EpiPen - здесь риск слишком велик.

Уточнения

Фармаци́я (лат. pharmacia от др.-греч. φαρμακεία "применение, употребление лекарств, лекарственных средств", от греч. φάρμακον "лекарство; применение лекарств"), апте́чное де́ло - комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а также поиска природных источников лекарственных субстанций.

