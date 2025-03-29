Каждое лекарство имеет срок годности — это гарантия производителя, что препарат будет безопасен и эффективен. Но что, если срок вышел? Можно ли рискнуть? А стоит ли?
Исследования показывают: многие препараты сохраняют свойства даже спустя 2-3 года после окончания срока. Но данных об их действии в такой ситуации крайне мало — и именно это создаёт риск.
Со временем лекарства разлагаются, и их химический состав меняется. Это снижает эффективность, особенно опасно при лечении серьёзных заболеваний.
Если вы принимаете такие препараты при серьёзных недугах, это может вызвать ухудшение симптомов и привести к осложнениям.
Жидкие лекарства — особая категория. После окончания срока они подвержены бактериальному загрязнению, особенно при неправильном хранении. Это касается сиропов, капель и растворов.
Приём заражённого лекарства может быть опасен. Если это случилось — срочно обратитесь за медицинской помощью.
Некоторые вещества после окончания срока могут стать токсичными или вызывать неожиданные побочные эффекты. Точного прогноза нет — реакции организма могут быть непредсказуемыми.
Прекратите приём и обратитесь к врачу. Особенно если лекарство важно для лечения хронических состояний. При появлении тревожных симптомов — не откладывайте помощь.
Через специальные пункты - самый безопасный способ.
Через канализацию - подходит не для всех, смотрите инструкцию.
В домашний мусор - но только после измельчения и герметичной упаковки.
⚠ Никогда не используйте просроченный инсулин, антикоагулянты и EpiPen - здесь риск слишком велик.
Фармаци́я (лат. pharmacia от др.-греч. φαρμακεία "применение, употребление лекарств, лекарственных средств", от греч. φάρμακον "лекарство; применение лекарств"), апте́чное де́ло - комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а также поиска природных источников лекарственных субстанций.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.