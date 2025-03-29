Этот завтрак усиливает боль и вызывает усталость: сахар и гормоны под угрозой

Он частый гость на завтрак, обед и даже ужин. Золотистый, ароматный, сытный — кукурузный кускус давно стал любимцем бразильцев, особенно на северо-востоке страны. Но вот в чём подвох: несмотря на все плюсы, он может резко поднимать уровень сахара в крови.
Что это значит на практике? Резкие скачки глюкозы (те самые "пики") — не просто цифры на глюкометре. По словам нутрициолога Лети Гаспаретто, такие перепады могут вызывать воспаления, гормональные сбои и даже усиливать симптомы эндометриоза.
"Когда это случается регулярно, может возникать воспаление, нарушаться работа гормонов и обостряться боли”, — объясняет нутрициолог Лети Гаспаретто.
Хотите есть его без последствий для здоровья? Главное — не употреблять в одиночку.
"Добавляйте к кукурузному кускусу яйца, курицу, мясо или клетчатку — например, семена чиа, льна, овощи. Это поможет стабилизировать уровень сахара”, — советует эксперт.
Кроме того, нутрициолог рекомендует начинать любую трапезу с салата или чего-то волокнистого — это замедляет усвоение углеводов и снижает риск пиков глюкозы.
"Снижение скачков глюкозы помогает уменьшить воспаление, улучшить самочувствие, нормализовать гормоны и даже контролировать вес”, — подчёркивает она.
Если уровень сахара в крови постоянно скачет, вы можете чаще испытывать чувство голода, усталость и усиление болей.
Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.
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