Этот завтрак усиливает боль и вызывает усталость: сахар и гормоны под угрозой

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Он частый гость на завтрак, обед и даже ужин. Золотистый, ароматный, сытный — кукурузный кускус давно стал любимцем бразильцев, особенно на северо-востоке страны. Но вот в чём подвох: несмотря на все плюсы, он может резко поднимать уровень сахара в крови.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ кускус

Что это значит на практике? Резкие скачки глюкозы (те самые "пики") — не просто цифры на глюкометре. По словам нутрициолога Лети Гаспаретто, такие перепады могут вызывать воспаления, гормональные сбои и даже усиливать симптомы эндометриоза.

"Когда это случается регулярно, может возникать воспаление, нарушаться работа гормонов и обостряться боли”, — объясняет нутрициолог Лети Гаспаретто.

Как спасти кукурузный кускус (и себя)

Хотите есть его без последствий для здоровья? Главное — не употреблять в одиночку.

"Добавляйте к кукурузному кускусу яйца, курицу, мясо или клетчатку — например, семена чиа, льна, овощи. Это поможет стабилизировать уровень сахара”, — советует эксперт.

Кроме того, нутрициолог рекомендует начинать любую трапезу с салата или чего-то волокнистого — это замедляет усвоение углеводов и снижает риск пиков глюкозы.

"Снижение скачков глюкозы помогает уменьшить воспаление, улучшить самочувствие, нормализовать гормоны и даже контролировать вес”, — подчёркивает она.

Если уровень сахара в крови постоянно скачет, вы можете чаще испытывать чувство голода, усталость и усиление болей.

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.

