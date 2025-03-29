Запреты не работают: почему профилактика наркотиков среди подростков должна быть другой

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В кампусе Университета имени Яноша Неумана прошел день профилактики наркотиков, организованный полицией. Главным спикером мероприятия стал известный токсиколог доктор Захер Габор, который провел три лекции для разных возрастных групп. Он поделился своим мнением о проблемах наркотической зависимости, ментальном состоянии молодежи и роли родителей в воспитании здоровых детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Accuruss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шприц, наркотики

Формирование сознания молодежи — ключ к профилактике

По словам Захера, важно, чтобы профилактические беседы проводились среди молодежи, потому что они еще поддаются влиянию, в отличие от взрослых, которых изменить гораздо сложнее.

"Молодежь умна, они понимают, что происходит в мире. Их не нужно запугивать — нужно рассказывать им истории и давать информацию, на основе которой они смогут делать осознанный выбор", — отметил доктор.

Современные наркотики — это "русская рулетка"

Захер подчеркнул, что рынок наркотиков изменился - появилось множество новых веществ с неизвестным составом и эффектами. Он назвал это "игрой в русскую рулетку", поскольку никто не знает, какой эффект окажет тот или иной препарат.

Ключевой момент — решение о приеме наркотика принимается не в классе и не дома, а в ночном клубе в субботу в 3 утра, когда рядом нет ни родителей, ни учителей. Именно поэтому подростки должны заранее понимать последствия и осознавать риски, прежде чем им предложат наркотик.

"Попробовал — и что дальше?"

Доктор Захер не отрицает, что единичный опыт употребления наркотика не обязательно ведет к зависимости. Однако проблема в другом:

"Если подросток испытал под воздействием наркотика такое счастье, которое никогда раньше не чувствовал, это тревожный сигнал. Значит, в его жизни не было достаточно радости, и он ищет её в химических веществах", — объяснил он.

Это прямая ответственность родителей, которые должны создавать для ребенка полноценную и эмоционально насыщенную жизнь, чтобы он не искал искусственных способов получить удовольствие.

Ошибки в подходе к наркотической профилактике

Захер раскритиковал две крайности в воспитании:

Миф о том, что один раз — и всё, зависимость обеспечена. Это пугает подростков, но не даёт им реального понимания. Попытка "разрешить" наркотики, чтобы подросток сам понял, что это плохо. Он привел случай, когда отец предложил сыну попробовать марихуану вместе, но сам попал в больницу, а сын просто посмеялся над ним.

Роль родителей: не лекции, а доверие

Захер настоятельно призвал родителей не превращаться в "профилактических лекторов" дома. Гораздо важнее построить доверительные отношения и быть рядом, когда ребенок нуждается в разговоре.

"Если ребенок дважды подойдет к родителю, чтобы что-то показать, а в ответ услышит "Я занят, давай потом", он в третий раз уже не подойдет".

Воспитание — это самый сложный экстремальный спорт, отметил доктор. Он призвал родителей уделять внимание детям, чтобы они не искали признания и радости в наркотиках.

Если хоть один подросток скажет "нет", это уже победа

Доктор Захер считает, что если из 1200 участников его лекции хотя бы один подросток на вечеринке вспомнит слова "того лысого мужика" и решит не пробовать наркотик — мероприятие уже было не зря.

Главное — не запрещать, а давать подросткам осознание последствий и возможность делать осознанный выбор.

Уточнения

Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις — ступор) — согласно определению ВОЗ, «химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли. Термин обычно относится к опиатам или опиоидам, которые называются наркотическими анальгетиками.

