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Секреты снижения холестерина: 8 простых шагов к лучшему здоровью без таблеток

3:38
Здоровье

Холестерин — важный компонент, необходимый для нормального функционирования организма. Однако его избыток может стать серьезной угрозой для здоровья сердца и сосудов. Хорошая новость в том, что снизить уровень холестерина можно без лекарств, внеся изменения в образ жизни и питание.

Овсянка в чашке
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овсянка в чашке
  • Первый шаг к снижению холестерина — пересмотр рациона. Важно ограничить потребление насыщенных и трансжиров, содержащихся в фастфуде, жирном мясе, маргарине и сливочном масле. Вместо этого следует увеличить долю полезных жиров: омега-3 жирные кислоты из рыбы, орехов, авокадо и растительных масел, таких как оливковое, льняное и рапсовое. Эти жиры помогают повысить уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снизить уровень "плохого" (ЛПНП).
  • Также важно включить в рацион продукты, богатые растворимой клетчаткой: бобовые, овсянка, фрукты и овощи. Клетчатка помогает связывать холестерин в кишечнике и выводить его из организма, что способствует снижению его уровня в крови, пишет итальянское издание Psicologiatorino.
  • Регулярные физические упражнения — ключевой элемент в борьбе с высоким холестерином. Даже умеренная активность, такая как 30-минутная прогулка каждый день, может значительно улучшить состояние здоровья. Занятия спортом способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина и снижению уровня "плохого", а также улучшают кровообращение и укрепляют сердечно-сосудистую систему.
  • Попробуйте разнообразить физическую нагрузку: помимо ходьбы, можно заниматься плаванием, йогой, танцами или велосипедными прогулками. Главное — найти то, что приносит удовольствие и подходит именно вам.
  • Для многих людей снижение веса — важный шаг в борьбе с высоким холестерином. Потеря даже 5-10% от общей массы тела может привести к заметному улучшению показателей здоровья. Подходите к снижению веса разумно: сбалансированное питание и регулярная физическая активность — залог успеха.
  • Не забывайте о важности психологического здоровья. Установите реалистичные цели и следите за их достижением. Поддержка со стороны семьи и друзей может стать мощным стимулом на пути к здоровому образу жизни.
  • Стресс и недостаток сна могут негативно сказаться на уровне холестерина. Длительное напряжение может привести к перееданию и выбору нездоровой пищи. Постарайтесь найти способы снижения стресса: медитация, йога, хобби или просто время, проведенное с близкими.
  • Качественный сон также важен для здоровья сердца. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, избегайте экранов перед сном и создайте комфортные условия для отдыха.
  • Некоторые продукты могут помочь в борьбе с высоким уровнем холестерина. Зеленый чай, ягоды, темный шоколад и специи, такие как куркума и чеснок, содержат антиоксиданты и вещества, способствующие улучшению липидного профиля.

Снижение уровня холестерина без лекарств возможно при осознанном подходе к питанию, физической активности и общему образу жизни. Не забывайте консультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций. Помните, что каждый шаг на пути к здоровью — это вклад в ваше благополучие и долголетие.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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