Необходимые 11 стаканов воды в день: правда или миф? Учёные раскрывают детали

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты утверждают, что вода может способствовать снижению веса, но она не является единственным инструментом в этом процессе. Эми Гудсон, дипломированный диетолог и специалист по питанию, рассказала изданию NYPost, что хотя вода может помочь контролировать аппетит, она не является прямой причиной потери веса.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка со стаканом воды

Исследования показывают, что употребление воды до или после еды может способствовать чувству насыщения. Например, исследование, проведенное в Университете Вагенингена в Нидерландах, продемонстрировало, что участники, выпившие молочный коктейль и большое количество воды, чувствовали себя сытыми быстрее, чем те, кто пил только немного воды. Это может помочь формировать привычку к меньшему размеру порций.

Вода также полезна тем, что она может заменить менее полезные напитки, такие как газировка и энергетические напитки.

Сколько воды нужно пить в день?

Существует миф о том, что необходимо выпивать восемь стаканов воды в день. Однако на самом деле количество воды, необходимое человеку, зависит от множества факторов, включая возраст, пол, уровень активности и состояние здоровья.

По словам Гудсон, для женщин рекомендуемое количество воды составляет около 11,5 стаканов в день, а для мужчин — около 15,5 стаканов. Однако эти цифры включают в себя воду, поступающую из пищи и напитков. Около 20% необходимого количества воды мы получаем из продуктов, таких как фрукты, овощи и супы. Таким образом, для женщин рекомендуется около 9 стаканов чистой воды в день, а для мужчин — около 13 стаканов.

Как правильно пить воду?

Пейте воду перед едой : Это поможет контролировать размер порций и уменьшить количество перекусов.

: Это поможет контролировать размер порций и уменьшить количество перекусов. Носите с собой бутылку воды : Употребление воды в течение дня поможет поддерживать уровень жидкости в организме. Многие люди путают жажду с голодом и начинают есть, когда на самом деле хотят пить.

: Употребление воды в течение дня поможет поддерживать уровень жидкости в организме. Многие люди путают жажду с голодом и начинают есть, когда на самом деле хотят пить. Предварительно пейте воду перед тренировкой : Обезвоживание может замедлить выполнение упражнений. Рекомендуется выпить воду за два-четыре часа до тренировки и продолжать пить во время занятий.

: Обезвоживание может замедлить выполнение упражнений. Рекомендуется выпить воду за два-четыре часа до тренировки и продолжать пить во время занятий. Не прекращайте пить после тренировки: Важно продолжать пить воду после посещения спортзала, чтобы восполнить потерю жидкости. Рекомендуется выпивать пять стаканов воды каждые 20 минут.

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать оптимальный уровень гидратации и улучшить свое здоровье.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

