Необходимые 11 стаканов воды в день: правда или миф? Учёные раскрывают детали

Эксперты утверждают, что вода может способствовать снижению веса, но она не является единственным инструментом в этом процессе. Эми Гудсон, дипломированный диетолог и специалист по питанию, рассказала изданию NYPost, что хотя вода может помочь контролировать аппетит, она не является прямой причиной потери веса.
Исследования показывают, что употребление воды до или после еды может способствовать чувству насыщения. Например, исследование, проведенное в Университете Вагенингена в Нидерландах, продемонстрировало, что участники, выпившие молочный коктейль и большое количество воды, чувствовали себя сытыми быстрее, чем те, кто пил только немного воды. Это может помочь формировать привычку к меньшему размеру порций.
Вода также полезна тем, что она может заменить менее полезные напитки, такие как газировка и энергетические напитки.
Сколько воды нужно пить в день?
Существует миф о том, что необходимо выпивать восемь стаканов воды в день. Однако на самом деле количество воды, необходимое человеку, зависит от множества факторов, включая возраст, пол, уровень активности и состояние здоровья.
По словам Гудсон, для женщин рекомендуемое количество воды составляет около 11,5 стаканов в день, а для мужчин — около 15,5 стаканов. Однако эти цифры включают в себя воду, поступающую из пищи и напитков. Около 20% необходимого количества воды мы получаем из продуктов, таких как фрукты, овощи и супы. Таким образом, для женщин рекомендуется около 9 стаканов чистой воды в день, а для мужчин — около 13 стаканов.
Как правильно пить воду?
Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать оптимальный уровень гидратации и улучшить свое здоровье.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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