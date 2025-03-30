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Этот фрукт спасет ваши суставы и кости: срочно добавьте его в рацион

2:48
Здоровье

Киви — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который занимает важное место в кухне разных народов. Этот экзотический плод, родом из Южного Китая, не только стал популярным благодаря своему сладко-кислому вкусу, но и благодаря своим уникальным свойствам, способствующим выработке коллагена и витамина С.

киви
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
киви

Коллаген — это ключевой белок, который поддерживает здоровье костей, суставов и кожи. Он придает тканям эластичность и прочность, а также играет важную роль в их восстановлении. Однако с возрастом естественная выработка коллагена снижается, что может привести к различным проблемам, таким как боли в суставах, хрупкость костей, потеря эластичности кожи и даже ухудшение настроения.

Киви является одним из лучших природных источников витамина С. Этот витамин не только укрепляет иммунную систему, но и стимулирует выработку коллагена. По данным исследования Мадридского университета Комплутенсе, которые приводит испанское издание Heraldo, зеленые киви содержат в два раза больше витамина С, чем апельсины, что делает их особенно ценными для поддержания здоровья кожи и суставов.

Кроме того, киви богат клетчаткой, калием и витамином Е. Эти питательные вещества помогают улучшить пищеварение, снизить уровень вредного холестерина, контролировать артериальное давление и даже способствуют улучшению настроения благодаря выработке эндорфинов.

  • Укрепление суставов и костей: Благодаря высокому содержанию витамина С и коллагена, киви помогает поддерживать здоровье костей и суставов, снижая риск развития остеопороза и артрита.
  • Улучшение состояния кожи: Витамин С способствует выработке коллагена, который придает коже эластичность и упругость, а также защищает её от вредного воздействия окружающей среды.
  • Поддержка иммунной системы: Высокое содержание витамина С делает киви отличным средством для укрепления иммунитета и борьбы с инфекциями.
  • Контроль веса: Благодаря своим насыщающим свойствам, киви помогает избежать перекусов между основными приемами пищи, что особенно важно для тех, кто следит за своим весом.
  • Профилактика запоров: Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и предотвращает запоры.

Несмотря на то что киви долгое время считался экзотическим фруктом, он уже прочно вошел в рацион многих людей. Его можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, смузи, десерты и даже использовать в качестве ингредиента для соусов и маринадов.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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