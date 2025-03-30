Этот фрукт спасет ваши суставы и кости: срочно добавьте его в рацион

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киви — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который занимает важное место в кухне разных народов. Этот экзотический плод, родом из Южного Китая, не только стал популярным благодаря своему сладко-кислому вкусу, но и благодаря своим уникальным свойствам, способствующим выработке коллагена и витамина С.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ киви

Коллаген — это ключевой белок, который поддерживает здоровье костей, суставов и кожи. Он придает тканям эластичность и прочность, а также играет важную роль в их восстановлении. Однако с возрастом естественная выработка коллагена снижается, что может привести к различным проблемам, таким как боли в суставах, хрупкость костей, потеря эластичности кожи и даже ухудшение настроения.

Киви является одним из лучших природных источников витамина С. Этот витамин не только укрепляет иммунную систему, но и стимулирует выработку коллагена. По данным исследования Мадридского университета Комплутенсе, которые приводит испанское издание Heraldo, зеленые киви содержат в два раза больше витамина С, чем апельсины, что делает их особенно ценными для поддержания здоровья кожи и суставов.

Кроме того, киви богат клетчаткой, калием и витамином Е. Эти питательные вещества помогают улучшить пищеварение, снизить уровень вредного холестерина, контролировать артериальное давление и даже способствуют улучшению настроения благодаря выработке эндорфинов.

Укрепление суставов и костей : Благодаря высокому содержанию витамина С и коллагена, киви помогает поддерживать здоровье костей и суставов, снижая риск развития остеопороза и артрита.

: Благодаря высокому содержанию витамина С и коллагена, киви помогает поддерживать здоровье костей и суставов, снижая риск развития остеопороза и артрита. Улучшение состояния кожи : Витамин С способствует выработке коллагена, который придает коже эластичность и упругость, а также защищает её от вредного воздействия окружающей среды.

: Витамин С способствует выработке коллагена, который придает коже эластичность и упругость, а также защищает её от вредного воздействия окружающей среды. Поддержка иммунной системы : Высокое содержание витамина С делает киви отличным средством для укрепления иммунитета и борьбы с инфекциями.

: Высокое содержание витамина С делает киви отличным средством для укрепления иммунитета и борьбы с инфекциями. Контроль веса: Благодаря своим насыщающим свойствам, киви помогает избежать перекусов между основными приемами пищи, что особенно важно для тех, кто следит за своим весом.

Благодаря своим насыщающим свойствам, киви помогает избежать перекусов между основными приемами пищи, что особенно важно для тех, кто следит за своим весом. Профилактика запоров: Высокое содержание клетчатки способствует улучшению пищеварения и предотвращает запоры.

Несмотря на то что киви долгое время считался экзотическим фруктом, он уже прочно вошел в рацион многих людей. Его можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, смузи, десерты и даже использовать в качестве ингредиента для соусов и маринадов.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

