Этот фрукт спасет ваши суставы и кости: срочно добавьте его в рацион

Киви — это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный фрукт, который занимает важное место в кухне разных народов. Этот экзотический плод, родом из Южного Китая, не только стал популярным благодаря своему сладко-кислому вкусу, но и благодаря своим уникальным свойствам, способствующим выработке коллагена и витамина С.
Коллаген — это ключевой белок, который поддерживает здоровье костей, суставов и кожи. Он придает тканям эластичность и прочность, а также играет важную роль в их восстановлении. Однако с возрастом естественная выработка коллагена снижается, что может привести к различным проблемам, таким как боли в суставах, хрупкость костей, потеря эластичности кожи и даже ухудшение настроения.
Киви является одним из лучших природных источников витамина С. Этот витамин не только укрепляет иммунную систему, но и стимулирует выработку коллагена. По данным исследования Мадридского университета Комплутенсе, которые приводит испанское издание Heraldo, зеленые киви содержат в два раза больше витамина С, чем апельсины, что делает их особенно ценными для поддержания здоровья кожи и суставов.
Кроме того, киви богат клетчаткой, калием и витамином Е. Эти питательные вещества помогают улучшить пищеварение, снизить уровень вредного холестерина, контролировать артериальное давление и даже способствуют улучшению настроения благодаря выработке эндорфинов.
Несмотря на то что киви долгое время считался экзотическим фруктом, он уже прочно вошел в рацион многих людей. Его можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, смузи, десерты и даже использовать в качестве ингредиента для соусов и маринадов.
Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).
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