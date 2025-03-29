В 9 раз больше, чем в молоке: этот вид тмина бьёт рекорды по содержанию кальция

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тмин — одна из самых древних и популярных специй в мировой кулинарии. Его теплый, слегка горьковатый вкус придает блюдам утонченность и глубину. В зависимости от цвета семян и интенсивности аромата выделяют два основных вида тмина: белый (Cuminum cyminum) и черный (Nigella sativa).

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ тмин

Белый тмин широко используется в кулинарии Европы, особенно в Испании, а также в азиатских странах. Черный тмин отличается более горьким вкусом и резким запахом. Часто путают тмин (Carum carvi), известный как римский тмин, который со времен Средневековья заменил его в западной кухне.

Испанское издание Heraldo предлагает сосредоточиться на белом тмине, который также называют тмином обыкновенным. Он обладает более мягким и менее острым вкусом, что делает его универсальным ингредиентом для различных блюд.

Преимущества белого тмина

Белый тмин не только придает блюдам неповторимый вкус, но и обладает множеством полезных свойств. Он является отличным источником железа, необходимого для образования красных кровяных клеток и предотвращения анемии. Антиоксиданты, содержащиеся в белом тмине, помогают снизить воспаление и защищают клетки от повреждений.

Кроме того, белый тмин богат кальцием — в 100 граммах семян его содержится 1098 миллиграммов, что значительно больше, чем в молоке (125 миллиграммов на 100 грамм). Также он содержит 58,3 миллиграмма железа.

С точки зрения пищеварения, белый тмин издавна используется для улучшения работы желудка. Он стимулирует выработку желудочного сока, что помогает при несварении, вздутии и коликах. Это делает его полезным для людей с замедленным пищеварением.

Белый тмин также может способствовать улучшению сна. Настой из тмина на протяжении веков использовался как натуральное средство для расслабления и улучшения качества сна. Терпинен и карвон, содержащиеся в тмине, обладают легким седативным эффектом, помогая снизить стресс и беспокойство. Кроме того, тмин является источником магния, который играет важную роль в регуляции сна.

Уточнения

Тмин обыкнове́нный (лат. Cárum cárvi) — однолетнее и двулетнее растение, вид рода Тмин (Carum) семейства Зонтичные (Apiaceae).



