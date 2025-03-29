Врачи назвали напиток, который успешно борется с холестерином и диабетом

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсяное молоко становится все более популярным среди потребителей, особенно среди тех, кто придерживается веганской диеты или страдает от непереносимости лактозы.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овсяное молоко

Этот продукт отличается нежным вкусом и кремовой текстурой, а также богат клетчаткой, витаминами и минералами. Его изготавливают путем измельчения и фильтрации овсяных зерен, что позволяет извлечь ценные компоненты и получить напиток с полезными свойствами. Одним из ключевых преимуществ овсяного молока является высокое содержание бета-глюканов — растворимой клетчатки, которая положительно влияет на уровень холестерина.

Польза для уровня холестерина

Исследования показывают, что регулярное употребление овса помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и улучшить липидный профиль. Бета-глюканы, содержащиеся в овсяном молоке, образуют в кишечнике гель, который связывает холестерин и выводит его из организма. Это способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает итальянское издание Psicologiatorino.

Кроме того, овсяное молоко может помочь сбалансировать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), что важно для людей с наследственной предрасположенностью к сердечным проблемам или для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни.

Влияние на уровень сахара в крови

Овсяное молоко также полезно для контроля уровня сахара в крови. Благодаря высокому содержанию клетчатки, оно замедляет всасывание сахаров, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы после еды. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара и улучшает чувствительность к инсулину, что особенно важно для людей с диабетом или предрасположенностью к диабету 2 типа.

Однако стоит помнить, что не все бренды овсяного молока одинаково полезны. Некоторые производители добавляют сахар или ароматизаторы, что может негативно сказаться на уровне сахара в крови. Поэтому рекомендуется выбирать несладкие варианты и внимательно читать состав продукта.

Общие рекомендации

Овсяное молоко — отличная альтернатива коровьему, особенно для тех, кто заботится о своем здоровье. Однако оно должно быть частью сбалансированного рациона, а не основным источником питания. Для достижения наилучших результатов рекомендуется сочетать его с другими полезными продуктами, такими как фрукты, овощи, цельнозерновые и орехи. Это обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами и поможет поддерживать оптимальный вес.

Людям с хроническими заболеваниями или особыми потребностями в питании следует проконсультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в рацион. В любом случае овсяное молоко остается вкусным и полезным продуктом, который может улучшить общее самочувствие, поддержать здоровье сердца и помочь в контроле уровня сахара в крови.

Уточнения

Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока» (лат. Lac pegetabilе) — суррогатного заменителя молока животного происхождения (как богатого непереносимой многими людьми лактозой, коровьего молока), — приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных злаковых зёрен (семян) однолетнего травянистого растения, издревле культивируемого человеком, овса посевного, обыкновенного.

