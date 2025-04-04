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Вместо таблеток: три продукта, которые помогут при поллинозе

1:31
Здоровье

Сезон пыльцы уже рядом, а вместе с ним — чихание, насморк и зудящие глаза. Но мало кто знает: правильное питание может ослабить аллергические симптомы. Эксперты назвали три доступных продукта, которые способны помочь справиться с весенней аллергией без таблеток.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

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Что объединяет яблоки, лук и брокколи

Все эти продукты содержат мощный антиоксидант — кверцетин. Он известен своими противовоспалительными и противоаллергическими свойствами, а главное — способен подавлять высвобождение гистамина. То есть работает аналогично антигистаминным препаратам, но мягче и безопаснее.

"Продукты, богатые кверцетином, такие как яблоки, лук и брокколи, обладают противоаллергическим эффектом", — пояснила специалист по здоровью из Landys Chemist Риса Фоммачан.

При аллергии на пыльцу организм выбрасывает гистамин - вещество, которое и вызывает слёзы, чихание и кашель. Обычно для борьбы с симптомами применяют антигистамины. Но питание с высоким содержанием кверцетина может снижать уровень гистамина естественным путём.

Когда начинать

Диетологи советуют включать эти продукты в рацион заранее, до начала активного цветения. Это поможет организму мягко адаптироваться и снизить остроту сезонной реакции.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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