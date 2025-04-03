Сладкий напиток, гнилые зубы и миллион за лечение: до чего доводят энергетики

Одна вредная привычка может стоить не только здоровья, но и состояния. 39-летний Николас Мадфорд из Великобритании пил энергетики больше 20 лет — и в какой-то момент буквально начал терять зубы на ходу.
21 банка в неделю — и ноль гигиены
Николас выпивал в среднем по три банки энергетика в день, не задумываясь о последствиях. Сахар, кислоты и полное игнорирование гигиены полости рта со временем сделали своё дело: зубы начали крошиться и гнить.
Первые звоночки он проигнорировал, но всё изменилось в один момент:
Прямо по пути на работу у него выпал зуб, и это стало переломной точкой.
Испугавшись, мужчина отправился лечиться за границу - в Турцию, где ему оказали экстренную стоматологическую помощь.
Итог: 10 имплантов и виниры на остальное
Врачи обнаружили, что состояние зубов критическое: они рассыпались от малейшего прикосновения. Пришлось установить 10 имплантов, а оставшиеся зубы закрыть винирами.
Цена вопроса — почти миллион рублей.
Теперь Николас может улыбаться без страха — но признаёт, что лучше бы он задумался об этом раньше.
Энергетический напиток - тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.
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