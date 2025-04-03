Сладкий напиток, гнилые зубы и миллион за лечение: до чего доводят энергетики

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одна вредная привычка может стоить не только здоровья, но и состояния. 39-летний Николас Мадфорд из Великобритании пил энергетики больше 20 лет — и в какой-то момент буквально начал терять зубы на ходу.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Любовь к энергетикам лишила мужчину зубов — и почти миллиона рублей

21 банка в неделю — и ноль гигиены

Николас выпивал в среднем по три банки энергетика в день, не задумываясь о последствиях. Сахар, кислоты и полное игнорирование гигиены полости рта со временем сделали своё дело: зубы начали крошиться и гнить.

Первые звоночки он проигнорировал, но всё изменилось в один момент:

Прямо по пути на работу у него выпал зуб, и это стало переломной точкой.

Испугавшись, мужчина отправился лечиться за границу - в Турцию, где ему оказали экстренную стоматологическую помощь.

Итог: 10 имплантов и виниры на остальное

Врачи обнаружили, что состояние зубов критическое: они рассыпались от малейшего прикосновения. Пришлось установить 10 имплантов, а оставшиеся зубы закрыть винирами.

Цена вопроса — почти миллион рублей.

Теперь Николас может улыбаться без страха — но признаёт, что лучше бы он задумался об этом раньше.

Уточнения

Энергетический напиток - тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

