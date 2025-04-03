Как эмоции окружающих незаметно крадут вашу энергию

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чувствуете усталость, хотя вроде бы ничего не делали? Возможно, виноваты вовсе не недосып и не кофе, а эмоции… других людей. Нейробиолог и профессор Нью-Йоркского университета, Венди Сузуки, объяснила, как эмоциональное заражение может лишать нас сил.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка грустит

Не вы, а они: как чужие эмоции крадут вашу энергию

Когда энергия уходит молча

Феномен эмоционального заражения - это бессознательное поглощение чужих чувств, особенно негативных. Вы можете не подозревать, что рядом с вами кто-то тревожится или раздражён, но ваше тело и мозг уже реагируют — как будто вы сами переживаете то же самое.

"Работают зеркальные нейроны, которые автоматически отражают чужие эмоции. Даже если вы были в хорошем настроении, можете внезапно ощутить тревогу или упадок сил", — поясняет Венди Сузуки.

Что с этим делать

Чтобы защититься от эмоционального истощения, Сузуки советует использовать приём под названием "наблюдать, а не впитывать". Это означает:

замечать чужие эмоции,

осознанно отделять их от своих,

не вовлекаться в чужое напряжение, если в этом нет необходимости.

Такая практика помогает сохранить внутреннюю устойчивость и не терять энергию на чужие переживания.

Ваше окружение — не всегда нейтрально

Даже случайная встреча с человеком "в плохом настроении" может повлиять на вас больше, чем вы думаете. Поэтому важно уметь различать собственные эмоции и заимствованные, особенно в стрессовой социальной среде — на работе, в транспорте или даже дома.

Уточнения

Эмо́ция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

