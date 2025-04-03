Как эмоции окружающих незаметно крадут вашу энергию

Чувствуете усталость, хотя вроде бы ничего не делали? Возможно, виноваты вовсе не недосып и не кофе, а эмоции… других людей. Нейробиолог и профессор Нью-Йоркского университета, Венди Сузуки, объяснила, как эмоциональное заражение может лишать нас сил.
Когда энергия уходит молча
Феномен эмоционального заражения - это бессознательное поглощение чужих чувств, особенно негативных. Вы можете не подозревать, что рядом с вами кто-то тревожится или раздражён, но ваше тело и мозг уже реагируют — как будто вы сами переживаете то же самое.
"Работают зеркальные нейроны, которые автоматически отражают чужие эмоции. Даже если вы были в хорошем настроении, можете внезапно ощутить тревогу или упадок сил", — поясняет Венди Сузуки.
Что с этим делать
Чтобы защититься от эмоционального истощения, Сузуки советует использовать приём под названием "наблюдать, а не впитывать". Это означает:
Такая практика помогает сохранить внутреннюю устойчивость и не терять энергию на чужие переживания.
Ваше окружение — не всегда нейтрально
Даже случайная встреча с человеком "в плохом настроении" может повлиять на вас больше, чем вы думаете. Поэтому важно уметь различать собственные эмоции и заимствованные, особенно в стрессовой социальной среде — на работе, в транспорте или даже дома.
Эмо́ция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?