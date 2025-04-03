Сахар под прикрытием: какие хлопья лучше оставить на полке

Завтрак с хлопьями кажется быстрым и полезным решением. Но за хрустящими коробками часто скрывается сахарная ловушка. Эксперты Британского фонда сердца (BHF) проанализировали популярные варианты и составили рейтинг самых полезных хлопьев, ориентируясь не на рекламу, а на реальную питательную ценность.
Победители: без сахара, но со вкусом
На первом месте — мюсли без добавленного сахара. В их составе: цельные злаки, орехи и сухофрукты. Такие хлопья не нуждаются в ароматизаторах — натуральная сладость и полезные жиры уже внутри.
Они обеспечивают энергию, клетчатку и витамины без скрытых "сюрпризов" в виде сахара, — отмечают специалисты BHF.
Цельнозерновые и отрубные — с оговорками
Высоко оценены и цельнозерновые хлопья, например, из дроблёной пшеницы. Однако эксперты предупреждают: варианты с глазурью, шоколадом или мёдом — мимо. Польза цельных зёрен в них сводится на нет.
Хлопья из отрубей богаты клетчаткой, но часто содержат повышенное количество сахара и соли. Если выбирать, то лучше — мюсли с небольшим добавлением сахара, чем якобы "диетические" отрубные, сбитые с толку добавками.
Серые середнячки и откровенные аутсайдеры
Кукурузные хлопья оказались в середине рейтинга. Они бедны на нутриенты, но ситуацию можно спасти, добавив фрукты, ягоды или йогурт.
На последних строчках — сладкие хлопья и шоколадная гранола. Их содержание сахара и жира зашкаливает, а польза стремится к нулю. Такие продукты больше похожи на десерт, чем на завтрак.
Мю́сли — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.
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