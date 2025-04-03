Сахар под прикрытием: какие хлопья лучше оставить на полке

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак с хлопьями кажется быстрым и полезным решением. Но за хрустящими коробками часто скрывается сахарная ловушка. Эксперты Британского фонда сердца (BHF) проанализировали популярные варианты и составили рейтинг самых полезных хлопьев, ориентируясь не на рекламу, а на реальную питательную ценность.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Бесплатные Стоковые Фотографии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мюсли

Какие хлопья на завтрак действительно полезны: рейтинг без сахара и иллюзий

Победители: без сахара, но со вкусом

На первом месте — мюсли без добавленного сахара. В их составе: цельные злаки, орехи и сухофрукты. Такие хлопья не нуждаются в ароматизаторах — натуральная сладость и полезные жиры уже внутри.

Они обеспечивают энергию, клетчатку и витамины без скрытых "сюрпризов" в виде сахара, — отмечают специалисты BHF.

Цельнозерновые и отрубные — с оговорками

Высоко оценены и цельнозерновые хлопья, например, из дроблёной пшеницы. Однако эксперты предупреждают: варианты с глазурью, шоколадом или мёдом — мимо. Польза цельных зёрен в них сводится на нет.

Хлопья из отрубей богаты клетчаткой, но часто содержат повышенное количество сахара и соли. Если выбирать, то лучше — мюсли с небольшим добавлением сахара, чем якобы "диетические" отрубные, сбитые с толку добавками.

Серые середнячки и откровенные аутсайдеры

Кукурузные хлопья оказались в середине рейтинга. Они бедны на нутриенты, но ситуацию можно спасти, добавив фрукты, ягоды или йогурт.

На последних строчках — сладкие хлопья и шоколадная гранола. Их содержание сахара и жира зашкаливает, а польза стремится к нулю. Такие продукты больше похожи на десерт, чем на завтрак.

Уточнения

Мю́сли — хлопья, приготовленные из сырых или запечённых злаков, сухофруктов, орехов, отрубей, ростков пшеницы, мёда и специй.



