Когда лучше обедать, чтобы не тянуться за булочкой вечером

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстрый ритм жизни заставляет нас питаться на бегу, но организму всё же важен режим. Диетолог Лена Бакович напомнила: время обеда играет ключевую роль в контроле аппетита и предотвращении переедания.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

Когда обедать, чтобы не набрать лишнего: мнение диетолога

Оптимальный интервал — каждые 4-5 часов

По словам специалиста, идеального времени для всех не существует — расписание питания должно подстраиваться под индивидуальный ритм. Но базовое правило простое: есть стоит каждые 4-5 часов.

"Если вы завтракаете в 8:00, то обед желательно планировать между 12:00 и 13:00", — советует диетолог Лена Бакович.

Такой интервал помогает удержать уровень сахара в крови стабильным и избавиться от желания перекусить чем попало.

Чего точно не стоит делать:

Обедать слишком рано - это часто приводит к сильному голоду вечером и перееданию.

- это часто приводит к сильному голоду вечером и перееданию. Слишком поздний приём пищи может "съесть" ужин, а в итоге вы доберёте калории ночью, что вредит пищеварению и сну.

Главное — не игнорировать чувство голода, но и не есть "на всякий случай".

Простое правило здорового обеда

Соблюдение графика приёмов пищи — не диетическая строгость, а инструмент контроля над аппетитом. Регулярный обед поможет:

избежать резких скачков сахара,

не сорваться на перекус,

сохранить энергичность до вечера.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

