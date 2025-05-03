Когда лучше обедать, чтобы не тянуться за булочкой вечером

Быстрый ритм жизни заставляет нас питаться на бегу, но организму всё же важен режим. Диетолог Лена Бакович напомнила: время обеда играет ключевую роль в контроле аппетита и предотвращении переедания.
Оптимальный интервал — каждые 4-5 часов
По словам специалиста, идеального времени для всех не существует — расписание питания должно подстраиваться под индивидуальный ритм. Но базовое правило простое: есть стоит каждые 4-5 часов.
"Если вы завтракаете в 8:00, то обед желательно планировать между 12:00 и 13:00", — советует диетолог Лена Бакович.
Такой интервал помогает удержать уровень сахара в крови стабильным и избавиться от желания перекусить чем попало.
Чего точно не стоит делать:
Главное — не игнорировать чувство голода, но и не есть "на всякий случай".
Простое правило здорового обеда
Соблюдение графика приёмов пищи — не диетическая строгость, а инструмент контроля над аппетитом. Регулярный обед поможет:
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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