Моргнул — и не заметил: как мозг обманывает ваше зрение

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы моргаем до 15 раз в минуту, каждый раз закрывая глаза на доли секунды. По идее, перед глазами должно темнеть, как будто кто-то выключает свет. Но этого не происходит. Почему? Ответ — в том, как работает наш мозг, а точнее — префронтальная кора.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Почему мы не видим темноту, когда моргаем: мозг скрывает это от нас

Моргнули — и ничего не заметили

Мозг не просто воспринимает изображение — он объединяет его во времени, создавая ощущение непрерывного потока. Даже в моменты, когда глаза закрываются, перцептивная память продолжает удерживать визуальную информацию.

"Мозг словно "дописывает” то, что пропустили глаза, делая картинку целостной", — поясняют исследователи.

Именно эта способность позволяет нам не замечать череду мини-"темноты" при моргании.

Роль префронтальной коры

Ранее считалось, что за зрительное постоянство отвечают только сенсорные зоны мозга. Но новое исследование показало: префронтальная кора, отвечающая за память и принятие решений, играет ключевую роль в этом процессе.

Во время эксперимента участникам с имплантированными электродами показывали изображения. Учёные зафиксировали: когда один образ влиял на восприятие следующего, активировалась префронтальная кора. Один из участников с частично удалённой этой областью не смог запомнить визуальную информацию — и это подтвердило её значимость.

Как мозг "склеивает" реальность

Префронтальная кора не просто запоминает картинку — она сравнивает, дополняет и сглаживает визуальные потоки, позволяя нам воспринимать мир стабильно и цельно. Благодаря ей мы не замечаем, как каждые несколько секунд на мгновение оказываемся "вслепую".

Уточнения

Зри́тельная систе́ма - бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

