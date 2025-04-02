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Почему мы не помним, как были младенцами — и что скрывает мозг

1:50
Здоровье

Кажется странным, но мы не можем вспомнить ни одного момента из первых лет жизни — ни как научились ходить, ни как впервые сказали "мама". Это явление называется инфантильная амнезия, и оно касается всех без исключения. Но почему мозг просто "стирает" эти воспоминания?

Младенец
Фото: commons.wikimedia.org by NixonJoseph2018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Младенец

Почему мы не помним, какими были младенцами: загадка памяти

Мозг ещё не готов

До возраста 2-4 лет у детей практически отсутствует эпизодическая память - та, что отвечает за конкретные события. Да, малыши могут помнить, кто их родители, и узнавать знакомые лица, но не могут сохранить яркие жизненные эпизоды.

Причина в незрелости гиппокампа - области мозга, которая связывает фрагменты информации в полноценное воспоминание.

"Мозг собирает память как клумбу из цветков — но у младенцев пока нет нужных "корней", чтобы они прижились", — поясняет специалист Патриция Бауэр.

Сначала — факты, потом — история

Эксперт по когнитивным наукам Нора Ньюкомб уточняет: в первые годы жизни мозг ребёнка сосредоточен на семантической памяти — знаниях о мире, а не на эпизодах. Это фундамент, на котором позже строятся осознанные воспоминания.

А память точно исчезает

Исследования последних лет показывают, что ранние воспоминания могут не исчезать полностью, а просто блокироваться. В 2023 году учёные обнаружили: у мышей с признаками аутизма сохраняются ранние воспоминания, если в организме матери активировался иммунитет во время беременности.

Этот эксперимент может стать ключом к разгадке того, как работает память у младенцев — и что мешает нам помнить то, что с нами уже происходило.

Уточнения

Амнези́я - заболевание с симптомами потери памяти, особенно на недавние важные события, или неполных воспоминаний о произошедших событиях.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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