Три простых правила, которые спасут вашу спину на грядке

Весна зовёт на дачу — но тяга к урожаю не должна оборачиваться болью в спине и скачками давления. Терапевт Ольга Чиркова рассказала, как садоводам и огородникам избежать проблем со здоровьем, не отказываясь от любимого хобби.
Разминка — как перед спортом
Начинать посадки, прополку и прочие дачные заботы нужно с лёгкой разминки, подчёркивает специалист. Это поможет разогреть мышцы, подготовить суставы и снизить риск травм.
Перерывы обязательны
Даже если работа спорится, останавливаться нужно каждый час. Идеально — чередовать виды деятельности: после копания — посев, после тяпки — отдых в тени. Такой ритм снимает нагрузку с одной группы мышц и предотвращает переутомление.
Солнце — не союзник днём
Чиркова советует избегать работ в пик солнечной активности. Оптимально устроить обеденный перерыв с последующим отдыхом. А при возвращении к делам — следить за самочувствием и не допускать перегрева.
"Не работайте в неудобной позе и не делайте резких движений", — рекомендует терапевт Ольга Чиркова.
Комфорт — в мелочах
Для огородных работ стоит заранее подготовить:
чтобы защитить себя от перегрева, раздражений и лишней нагрузки.
В завершение рабочего дня делайте растяжку — мышцы скажут спасибо.
Терапи́я - процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.
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