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Три простых правила, которые спасут вашу спину на грядке

Здоровье

Весна зовёт на дачу — но тяга к урожаю не должна оборачиваться болью в спине и скачками давления. Терапевт Ольга Чиркова рассказала, как садоводам и огородникам избежать проблем со здоровьем, не отказываясь от любимого хобби.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Здоровье на грядке: простые советы, которые спасут дачников от боли и усталости

Разминка — как перед спортом

Начинать посадки, прополку и прочие дачные заботы нужно с лёгкой разминки, подчёркивает специалист. Это поможет разогреть мышцы, подготовить суставы и снизить риск травм.

Перерывы обязательны

Даже если работа спорится, останавливаться нужно каждый час. Идеально — чередовать виды деятельности: после копания — посев, после тяпки — отдых в тени. Такой ритм снимает нагрузку с одной группы мышц и предотвращает переутомление.

Солнце — не союзник днём

Чиркова советует избегать работ в пик солнечной активности. Оптимально устроить обеденный перерыв с последующим отдыхом. А при возвращении к делам — следить за самочувствием и не допускать перегрева.

"Не работайте в неудобной позе и не делайте резких движений", — рекомендует терапевт Ольга Чиркова.

Комфорт — в мелочах

Для огородных работ стоит заранее подготовить:

  • удобную одежду и обувь,
  • эргономичные инструменты,
  • головной убор и перчатки,

чтобы защитить себя от перегрева, раздражений и лишней нагрузки.

В завершение рабочего дня делайте растяжку — мышцы скажут спасибо.

Уточнения

Терапи́я - процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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