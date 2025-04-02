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Кардиолог предупредил: длительный перелёт может закончиться больницей

1:39
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, чем грозит безобидное сидение в кресле самолёта на протяжении нескольких часов? Оказывается, это не только вопрос комфорта. По словам американского кардиолога Дипака Бхатта, долгое неподвижное сидение может быть опасно для сердца и сосудов.

Перелет на самолете
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перелет на самолете

Почему во время перелёта нельзя просто сидеть: предупреждение кардиолога

Тихая угроза: тромбы в небе

Во время длительных перелётов кровь начинает застаиваться, особенно в ногах. Это может привести к образованию тромба. А если он оторвётся и попадёт в лёгкие или другие органы, возникает риск тромбоэмболии, нарушения кровоснабжения и перегрузки сердца.

"Это может спровоцировать инфаркт или другие острые состояния", — предупреждает доктор Бхатт.

Простые действия, которые спасают

Чтобы снизить риски, врач даёт два чётких совета:

  • Раз в два часа вставайте и прогуливайтесь по проходу самолёта.

  • Делайте простые упражнения для ног прямо в кресле. Небольшие движения помогают разогнать кровь и предотвратить её застой. Особенно это важно для людей с повышенной склонностью к тромбообразованию.

Вода — лучший компаньон в полёте

Не забывайте про гидратацию. Во время полёта в организме быстрее теряется жидкость, а обезвоживание делает кровь гуще, что также увеличивает риск тромбов.

"Лучше пить обычную воду и отказаться от алкоголя", — советует специалист. Алкоголь усиливает потерю жидкости и нарушает работу сосудов.

Уточнения

Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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