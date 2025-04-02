Кардиолог предупредил: длительный перелёт может закончиться больницей

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, чем грозит безобидное сидение в кресле самолёта на протяжении нескольких часов? Оказывается, это не только вопрос комфорта. По словам американского кардиолога Дипака Бхатта, долгое неподвижное сидение может быть опасно для сердца и сосудов.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перелет на самолете

Почему во время перелёта нельзя просто сидеть: предупреждение кардиолога

Тихая угроза: тромбы в небе

Во время длительных перелётов кровь начинает застаиваться, особенно в ногах. Это может привести к образованию тромба. А если он оторвётся и попадёт в лёгкие или другие органы, возникает риск тромбоэмболии, нарушения кровоснабжения и перегрузки сердца.

"Это может спровоцировать инфаркт или другие острые состояния", — предупреждает доктор Бхатт.

Простые действия, которые спасают

Чтобы снизить риски, врач даёт два чётких совета:

Раз в два часа вставайте и прогуливайтесь по проходу самолёта.

вставайте и прогуливайтесь по проходу самолёта. Делайте простые упражнения для ног прямо в кресле. Небольшие движения помогают разогнать кровь и предотвратить её застой. Особенно это важно для людей с повышенной склонностью к тромбообразованию.

Вода — лучший компаньон в полёте

Не забывайте про гидратацию. Во время полёта в организме быстрее теряется жидкость, а обезвоживание делает кровь гуще, что также увеличивает риск тромбов.

"Лучше пить обычную воду и отказаться от алкоголя", — советует специалист. Алкоголь усиливает потерю жидкости и нарушает работу сосудов.

Уточнения

Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

