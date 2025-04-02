Кардиолог предупредил: длительный перелёт может закончиться больницей

Вы когда-нибудь задумывались, чем грозит безобидное сидение в кресле самолёта на протяжении нескольких часов? Оказывается, это не только вопрос комфорта. По словам американского кардиолога Дипака Бхатта, долгое неподвижное сидение может быть опасно для сердца и сосудов.
Тихая угроза: тромбы в небе
Во время длительных перелётов кровь начинает застаиваться, особенно в ногах. Это может привести к образованию тромба. А если он оторвётся и попадёт в лёгкие или другие органы, возникает риск тромбоэмболии, нарушения кровоснабжения и перегрузки сердца.
"Это может спровоцировать инфаркт или другие острые состояния", — предупреждает доктор Бхатт.
Простые действия, которые спасают
Чтобы снизить риски, врач даёт два чётких совета:
Вода — лучший компаньон в полёте
Не забывайте про гидратацию. Во время полёта в организме быстрее теряется жидкость, а обезвоживание делает кровь гуще, что также увеличивает риск тромбов.
"Лучше пить обычную воду и отказаться от алкоголя", — советует специалист. Алкоголь усиливает потерю жидкости и нарушает работу сосудов.
Кардиоло́гия - обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.
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