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Фермерская рыба — не зло, а выход: и вот почему

2:01
Здоровье

Дикая рыба — звучит натурально и полезно. Но недавние исследования показывают: в ней может быть больше токсинов, чем в рыбе с фермы. Причина — загрязнение океанов и отсутствие контроля за средой обитания. А вот в аквакультуре всё иначе: корма, вода и условия содержания регулируются жёстче.

рыба
Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыба

Почему фермерская рыба безопаснее дикой: факты, которые вас удивят

Сравнение по цифрам: кто на самом деле чище

Учёные изучили уровни загрязняющих веществ в рыбе — и вот что выяснилось:

  • Ртуть: в дикой рыбе в среднем 0,06 мкг/г, в фермерской — 0,038 мкг/г.

  • Мышьяк: у дикой — 3,26 мкг/г, у фермерской — 1,23 мкг/г.

  • ДДТ (запрещённый пестицид): в дикой — 196,48 нг/г, в фермерской — 44,64 нг/г.

Разница говорит сама за себя: дикая рыба накапливает больше вредных веществ из-за загрязнения морей и океанов.

Почему фермерская рыба под контролем

Современная аквакультура — это не просто "рыба в бассейне". Это высокотехнологичное производство:

  • питание животных строго контролируется,
  • вода регулярно тестируется,
  • рыба растёт в изолированной среде, где легче отследить и снизить уровень вредных примесей.

Хотя полностью исключить загрязнение не удаётся — тяжёлые металлы всё ещё проникают в воду — риск значительно ниже, чем у дикой рыбы.

Кому особенно важно следить за качеством рыбы

Беременным женщинам и детям врачи советуют ограничить потребление потенциально загрязнённой рыбы, чтобы снизить риск воздействия тяжёлых металлов. Но полностью отказываться от морепродуктов нельзя — это богатый источник белка и омега-3, важных для мозга и сердца.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
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