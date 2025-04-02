Редкие моргания у младенцев объяснили с научной точки зрения

Если внимательно присмотреться, можно заметить: младенцы почти не моргают. Пока взрослые делают это около 15 раз в минуту, новорождённые ограничиваются всего двумя-тремя. Это не случайность, а результат работы нейромедиаторов — в частности, дофамина.
Дофамин и моргание: странная, но доказанная связь
Дофамин - это нейротрансмиттер, который отвечает за множество функций, включая частоту спонтанного моргания. Исследования показывают: чем активнее дофаминовая система, тем чаще человек моргает. Например:
Моргание у младенцев, по мнению учёных, может служить индикатором развития их дофаминовой системы. Оно отражает индивидуальные особенности нервной регуляции — ещё до того, как малыш начнёт говорить или осознанно реагировать на происходящее.
Зачем вообще нужно моргать
На первый взгляд, моргание — просто физиологическая привычка. Но всё сложнее. Основные функции:
Тем не менее, до конца назначение спонтанного моргания до сих пор не ясно. Оно происходит даже в темноте и при разной влажности воздуха, как показали исследования, начавшиеся ещё в 1928 году. Но в ситуациях психического напряжения — например, во время допроса — частота моргания увеличивается. Мозг будто бы "переводит дыхание" через глаза.
Младе́нец - ребёнок в возрасте от рождения до года.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.