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Редкие моргания у младенцев объяснили с научной точки зрения

1:49
Здоровье

Если внимательно присмотреться, можно заметить: младенцы почти не моргают. Пока взрослые делают это около 15 раз в минуту, новорождённые ограничиваются всего двумя-тремя. Это не случайность, а результат работы нейромедиаторов — в частности, дофамина.

младенец
Фото: ru.freepik.com by freepic.diller
младенец

Почему младенцы почти не моргают — и что об этом говорят учёные

Дофамин и моргание: странная, но доказанная связь

Дофамин - это нейротрансмиттер, который отвечает за множество функций, включая частоту спонтанного моргания. Исследования показывают: чем активнее дофаминовая система, тем чаще человек моргает. Например:

  • при болезни Паркинсона, связанной с дефицитом дофамина, частота моргания резко падает;

  • при шизофрении, где наблюдается избыток дофамина, она наоборот увеличивается.

Моргание у младенцев, по мнению учёных, может служить индикатором развития их дофаминовой системы. Оно отражает индивидуальные особенности нервной регуляции — ещё до того, как малыш начнёт говорить или осознанно реагировать на происходящее.

Зачем вообще нужно моргать

На первый взгляд, моргание — просто физиологическая привычка. Но всё сложнее. Основные функции:

  • увлажнение глаза;
  • удаление пыли и микрочастиц;
  • переключение внимания и внутренней фокусировки.

Тем не менее, до конца назначение спонтанного моргания до сих пор не ясно. Оно происходит даже в темноте и при разной влажности воздуха, как показали исследования, начавшиеся ещё в 1928 году. Но в ситуациях психического напряжения — например, во время допроса — частота моргания увеличивается. Мозг будто бы "переводит дыхание" через глаза.

Уточнения

Младе́нец - ребёнок в возрасте от рождения до года.

Автор Дмитрий Тезнев
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