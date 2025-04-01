Микропластик в жвачке: новая угроза, о которой никто не знал

Привычная с детства жвачка оказалась источником неожиданной опасности. Исследование учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) показало: один кусочек жевательной резинки может выделять тысячи микрочастиц пластика, которые попадают в организм вместе со слюной.
Что именно исследовали
В эксперименте участвовали 10 популярных марок жвачек — как на натуральной основе, так и с добавлением синтетических полимеров. Участники жевали каждый образец 4 минуты, и каждые 30 секунд собирались пробы слюны. Вторая фаза длилась 20 минут — для оценки динамики высвобождения микропластика. Каждый тест проводился семикратно для точности.
Сколько пластика в одной жвачке? По данным исследователей:
"Чем дольше вы жуёте, тем больше микропластика попадает в полость рта", — отмечают авторы исследования.
Опасно ли это
Пока прямой вред для организма человека не доказан, но повод для беспокойства есть. Человек уже получает микропластик из воды, еды и воздуха, а жвачка — дополнительный и ранее недооценённый источник.
Учёные призывают к более глубоким исследованиям, чтобы понять, как именно микропластик влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.
Жева́тельная рези́нка - кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.
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