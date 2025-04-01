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Микропластик в жвачке: новая угроза, о которой никто не знал

1:39
Здоровье

Привычная с детства жвачка оказалась источником неожиданной опасности. Исследование учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) показало: один кусочек жевательной резинки может выделять тысячи микрочастиц пластика, которые попадают в организм вместе со слюной.

Девушка надула пузырь из жвачки
Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надула пузырь из жвачки

Жвачка под микроскопом: сколько микропластика попадает в рот при каждом жевании

Что именно исследовали

В эксперименте участвовали 10 популярных марок жвачек — как на натуральной основе, так и с добавлением синтетических полимеров. Участники жевали каждый образец 4 минуты, и каждые 30 секунд собирались пробы слюны. Вторая фаза длилась 20 минут — для оценки динамики высвобождения микропластика. Каждый тест проводился семикратно для точности.

Сколько пластика в одной жвачке? По данным исследователей:

  • в среднем — 100 частиц на 1 грамм жвачки,
  • максимум — до 600 частиц на грамм,
  • одна крупная жвачка весит до 6 граммов, что даёт до 3000 микрочастиц пластика за один раз.

"Чем дольше вы жуёте, тем больше микропластика попадает в полость рта", — отмечают авторы исследования.

Опасно ли это

Пока прямой вред для организма человека не доказан, но повод для беспокойства есть. Человек уже получает микропластик из воды, еды и воздуха, а жвачка — дополнительный и ранее недооценённый источник.

Учёные призывают к более глубоким исследованиям, чтобы понять, как именно микропластик влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка - кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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