Школьники и взрослые теряют навык концентрации — и это уже норма

Интеллект человечества, судя по всему, пошёл на спад. За последние десять лет по всему миру фиксируется устойчивое снижение когнитивных способностей, и это тревожит учёных. Причём началось всё задолго до пандемии — и виной, возможно, не только гаджеты.
У школьников — тревожные сигналы
Исследования международной программы PISA, оценивающей знания 15-летних школьников, показывают: уровень подготовки стабильно снижается с 2012 года. Молодёжь хуже справляется с базовыми задачами и демонстрирует падение навыков в чтении, математике и естественных науках.
Взрослые — тоже в минусе
Программа PIAAC, изучающая грамотность взрослого населения, даёт не менее печальную картину. Рост зафиксирован лишь в Финляндии и Дании. В части математических способностей положительная динамика обнаружена только в 8 странах из десятков, принимавших участие в исследовании.
Американские школьники — всё хуже с концентрацией
Долгосрочное исследование Monitoring the Future, стартовавшее ещё в 1975 году, также не радует. С середины 2010-х годов всё больше старшеклассников в США жалуются на проблемы с концентрацией и запоминанием информации. По сравнению с 1990-ми, ситуация ухудшилась значительно.
Проблема глубже, чем пандемия
Пандемия только усилила негативные тенденции, но первые признаки деградации появились ещё до 2020 года. По мнению экспертов, ключевая причина — взрывной рост потребления видеоконтента, соцсетей и одновременное снижение интереса к чтению, обучению и глубокому мышлению.
Постоянное потребление быстрой, "развлекательной" информации разрушает привычку концентрироваться и думать последовательно, считают исследователи.
Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.