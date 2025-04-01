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Школьники и взрослые теряют навык концентрации — и это уже норма

2:07
Здоровье

Интеллект человечества, судя по всему, пошёл на спад. За последние десять лет по всему миру фиксируется устойчивое снижение когнитивных способностей, и это тревожит учёных. Причём началось всё задолго до пандемии — и виной, возможно, не только гаджеты.

Дети играют в компьютерные игры
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дети играют в компьютерные игры

Почему мы глупеем: эксперты зафиксировали глобальное снижение умственных способностей

У школьников — тревожные сигналы

Исследования международной программы PISA, оценивающей знания 15-летних школьников, показывают: уровень подготовки стабильно снижается с 2012 года. Молодёжь хуже справляется с базовыми задачами и демонстрирует падение навыков в чтении, математике и естественных науках.

Взрослые — тоже в минусе

Программа PIAAC, изучающая грамотность взрослого населения, даёт не менее печальную картину. Рост зафиксирован лишь в Финляндии и Дании. В части математических способностей положительная динамика обнаружена только в 8 странах из десятков, принимавших участие в исследовании.

Американские школьники — всё хуже с концентрацией

Долгосрочное исследование Monitoring the Future, стартовавшее ещё в 1975 году, также не радует. С середины 2010-х годов всё больше старшеклассников в США жалуются на проблемы с концентрацией и запоминанием информации. По сравнению с 1990-ми, ситуация ухудшилась значительно.

Проблема глубже, чем пандемия

Пандемия только усилила негативные тенденции, но первые признаки деградации появились ещё до 2020 года. По мнению экспертов, ключевая причина — взрывной рост потребления видеоконтента, соцсетей и одновременное снижение интереса к чтению, обучению и глубокому мышлению.

Постоянное потребление быстрой, "развлекательной" информации разрушает привычку концентрироваться и думать последовательно, считают исследователи.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт - это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Мун Станислав
Проводит диагностику и лечение заболеваний позвоночника, дисциркулярных расстройств, синдрома хронической головной боли, инсультов.
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