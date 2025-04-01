Почему еда портится в холодильнике — и как этого избежать

Даже свежие продукты могут быстро испортиться, если вы храните их неправильно. И речь не только о потерянных деньгах — есть риск пищевого отравления. Как не превратить холодильник в инкубатор бактерий, рассказала эксперт по пищевой безопасности.
Температура решает всё
Главное правило: температурный режим — это не рекомендация, а необходимость. Как объясняет директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Е. Спеценко, оптимальные условия таковы:
Если продукт уже разморозился при комнатной температуре, повторно замораживать его категорически нельзя — это благоприятная среда для развития опасных микроорганизмов.
Не всё в кучу: почему важно разделять продукты
Сырые и готовые продукты, овощи и мясо — всё должно лежать раздельно. Несоблюдение товарного соседства может привести к перекрёстному загрязнению.
Воздух должен ходить
Многие заполняют холодильник до отказа, но это ошибка. Для нормального хранения важна свободная циркуляция воздуха. Если температура внутри распределяется неравномерно, продукты могут начать портиться даже раньше срока.
Срок годности — не просто цифры
Регулярно проверяйте даты на упаковке и соблюдайте условия хранения, указанные производителем. Даже если продукт выглядит нормально, несоблюдение этих рекомендаций делает его потенциально опасным.
Холоди́льник - устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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