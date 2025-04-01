Почему проблемы со сном могут стоить вам здоровья

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со сном — это не просто усталость или раздражение. Хронические нарушения ночного отдыха значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает психиатр Хулио Фернандес-Мендоса. Его наблюдения опубликованы в The Conversation.

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Сон под угрозой — и сердце тоже: врачи бьют тревогу

Воспаление и стресс — тихие разрушители

Исследования показывают: бессонница запускает цепную реакцию в организме. Нарушается гормональный баланс, усиливается стресс, активируются воспалительные процессы. Всё это — предвестники болезней сердца и сосудов, которые можно зафиксировать ещё до появления клинических симптомов.

"Сон — один из главных факторов профилактики сердечных заболеваний", — подчёркивает психиатр Хулио Фернандес-Мендоса.

Подростки — в группе особого риска

Наибольшую уязвимость исследователь обнаружил у подростков. Их организм требует не менее 9 часов сна в сутки, особенно в период гормональных и нейронных перестроек. Но именно в этом возрасте школьные нагрузки, гаджеты и стресс нередко "воруют" сон.

Взрослым же, по словам специалиста, достаточно 7-8 часов регулярного сна, чтобы снизить риски для здоровья.

Как восстановить нормальный сон

Чтобы не довести ситуацию до хронической стадии, Фернандес-Мендоса рекомендует:

отказаться от кофеина и алкоголя,

избегать курения,

наладить режим сна и бодрствования,

не дремать днём,

придерживаться сбалансированного питания,

при стойких нарушениях — обратиться к врачу.

Чем грозит игнорирование проблем со сном

Недостаток качественного сна напрямую связан с риском:

гипертонии,

инфарктов,

ухудшения памяти и когнитивных функций.

Сон — не роскошь и не слабость, а физиологическая необходимость. И пренебрежение им может дорого обойтись.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

