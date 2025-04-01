Почему проблемы со сном могут стоить вам здоровья

Проблемы со сном — это не просто усталость или раздражение. Хронические нарушения ночного отдыха значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждает психиатр Хулио Фернандес-Мендоса. Его наблюдения опубликованы в The Conversation.
Воспаление и стресс — тихие разрушители
Исследования показывают: бессонница запускает цепную реакцию в организме. Нарушается гормональный баланс, усиливается стресс, активируются воспалительные процессы. Всё это — предвестники болезней сердца и сосудов, которые можно зафиксировать ещё до появления клинических симптомов.
"Сон — один из главных факторов профилактики сердечных заболеваний", — подчёркивает психиатр Хулио Фернандес-Мендоса.
Подростки — в группе особого риска
Наибольшую уязвимость исследователь обнаружил у подростков. Их организм требует не менее 9 часов сна в сутки, особенно в период гормональных и нейронных перестроек. Но именно в этом возрасте школьные нагрузки, гаджеты и стресс нередко "воруют" сон.
Взрослым же, по словам специалиста, достаточно 7-8 часов регулярного сна, чтобы снизить риски для здоровья.
Как восстановить нормальный сон
Чтобы не довести ситуацию до хронической стадии, Фернандес-Мендоса рекомендует:
Чем грозит игнорирование проблем со сном
Недостаток качественного сна напрямую связан с риском:
Сон — не роскошь и не слабость, а физиологическая необходимость. И пренебрежение им может дорого обойтись.
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
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