Гены против старости: эволюция научила нас жить дольше

Почему шимпанзе редко доживают до 50 лет, а люди отмечают столетние юбилеи? Дело не только в медицине и комфорте. Ученые уверены: в долголетии Homo sapiens сыграло роль… мясо. Вернее, то, как на него отреагировали наши гены.
Еда как двигатель эволюции
С переходом к мясной диете у предков человека начали формироваться новые генетические механизмы. Биолог Кейлеб Финч из Университета Южной Калифорнии считает, что именно высокое потребление мяса стало толчком к изменениям, которые дали нам не только большой мозг, но и долгую жизнь.
"Древние каменные орудия, найденные рядом с костями животных, говорят о том, что человек научился эффективно добывать и разделывать мясо", — пояснил Финч.
Воспаление как побочный эффект цивилизации
Красное мясо активизирует хроническое воспаление — опасное состояние, которое ускоряет старение и провоцирует болезни. Ответом организма стала генетическая адаптация. Одним из ключевых элементов стала мутация гена ApoE, отвечающего за регуляцию воспалительных процессов.
Существуют разные его варианты:
Почему мы живем дольше
Эта генетическая перестройка, вкупе с улучшением медицины и питания, позволила человеку преодолеть биологический "потолок" возраста. Если у обезьян жизненный ресурс ограничен на уровне генетики, то у людей эволюция включила режим "долгожителя".
Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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