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Гены против старости: эволюция научила нас жить дольше

Здоровье

Почему шимпанзе редко доживают до 50 лет, а люди отмечают столетние юбилеи? Дело не только в медицине и комфорте. Ученые уверены: в долголетии Homo sapiens сыграло роль… мясо. Вернее, то, как на него отреагировали наши гены.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Почему человек переживает обезьяну: мясо, гены и эволюция

Еда как двигатель эволюции

С переходом к мясной диете у предков человека начали формироваться новые генетические механизмы. Биолог Кейлеб Финч из Университета Южной Калифорнии считает, что именно высокое потребление мяса стало толчком к изменениям, которые дали нам не только большой мозг, но и долгую жизнь.

"Древние каменные орудия, найденные рядом с костями животных, говорят о том, что человек научился эффективно добывать и разделывать мясо", — пояснил Финч.

Воспаление как побочный эффект цивилизации

Красное мясо активизирует хроническое воспаление — опасное состояние, которое ускоряет старение и провоцирует болезни. Ответом организма стала генетическая адаптация. Одним из ключевых элементов стала мутация гена ApoE, отвечающего за регуляцию воспалительных процессов.

Существуют разные его варианты:

  • ApoE4 - "устаревшая" версия, связанная с дегенерацией органов и сокращением продолжительности жизни. У многих приматов встречается именно она.

  • ApoE3 - более "прогрессивная" мутация, появившаяся около 250 000 лет назад. Именно она снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и рака, замедляет старение.

Почему мы живем дольше

Эта генетическая перестройка, вкупе с улучшением медицины и питания, позволила человеку преодолеть биологический "потолок" возраста. Если у обезьян жизненный ресурс ограничен на уровне генетики, то у людей эволюция включила режим "долгожителя".

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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