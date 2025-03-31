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Почему кофеин может быть и другом, и врагом для вашего здоровья

2:15
Здоровье

Вреден ли кофеин? Наука отвечает неоднозначно
Кофеин - самое массово употребляемое психоактивное вещество на планете. Он есть в кофе, чае, шоколаде, газировке и энергетиках. Одни говорят, что он бодрит и продлевает жизнь, другие — что разрушает нервную систему и сердце. Так где же правда?

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Вреден ли кофеин: наука отвечает неоднозначно

Польза для сердца — но не для всех

Некоторые исследования показывают: регулярное потребление кофе может снижать риск сердечной недостаточности. Однако есть и другая сторона — кофеин способен:

  • повышать давление,
  • вызывать тахикардию,
  • усиливать нагрузку на сердце.

Особенно опасно его сочетание с алкоголем — здесь негативные эффекты усиливаются.

Метаболизм и кофеин: сложные отношения

Ряд научных работ отмечает, что высокий уровень кофеина в крови может снижать риск ожирения и диабета 2 типа. Но исследователи подчёркивают: данных пока недостаточно, чтобы делать универсальные выводы. Влияние кофеина на обмен веществ зависит от дозировки, образа жизни и генетики.

Эффект на мозг: всё индивидуально

Кофеин может улучшать настроение - он повышает уровень дофамина, активизируя участки мозга, отвечающие за мотивацию и удовольствие. Но для людей с повышенной тревожностью это палка о двух концах: кофеин усиливает внутреннее напряжение, беспокойство и может вызвать панические реакции.

Беременность и кофеин: осторожность прежде всего

Для будущих мам кофеин — потенциальная угроза. Исследования связывают потребление более 200 мг в сутки с повышенными рисками для плода, включая нарушения роста и развития. Врачи советуют строго ограничить потребление кофе, чая и шоколада на этом этапе жизни.

Итог: всё дело в дозировке

Кофеин — не враг, но и не безвредный спутник. Его эффект зависит от количества, индивидуальной реакции организма и сопутствующих факторов. Главное правило — умеренность.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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