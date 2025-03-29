Снизьте уровень холестерина с помощью этого удивительного плода: иногда нужно просто попробовать

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите улучшить здоровье сердца и снизить уровень холестерина? Начните с изменений в рационе. Новое исследование выявило продукт, который может стать ключом к здоровью сердечно-сосудистой системы.

Фото: freepik.com by evening_tao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бамия

Почему важен контроль уровня холестерина?

Холестерин — это жироподобное вещество в крови, необходимое для нормального функционирования организма. Однако высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам, таким как закупорка кровеносных сосудов, повышенный риск сердечных приступов и инсультов.

Основные факторы риска

Высокий уровень холестерина часто связан с образом жизни: неправильное питание, недостаток физической активности, курение и чрезмерное употребление алкоголя. Наследственность также играет роль, утверждает греческое издание enikos.gr.

Как снизить уровень холестерина?

Для контроля уровня холестерина важно:

Ограничить потребление насыщенных жиров: обработанное мясо, сыр, сливочное масло и сладости.

Увеличить физическую активность.

Добавить в рацион больше фруктов и овощей.

Продукт, который может помочь

Фармацевт Аббас Канани из интернет-аптеки Chemist Click рассказал о бамии — цветковом растении из Восточной Африки. Хотя с ботанической точки зрения это фрукт, в кулинарии бамия чаще используется как овощ.

Исследования о пользе бамии

Аббас ссылается на исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutritional Biochemistry в 2014 году. Эксперимент на мышах показал, что бамия снижает уровень холестерина и сахара в крови. Эксперты пришли к выводу, что бамия может быть эффективным средством для лечения гипергликемии и гипертриглицеридемии.

Почему бамия полезна?

Бамия богата витаминами А и С и антиоксидантами, которые помогают снизить риск диабета, инсульта и болезней сердца. Однако людям с диабетом следует быть осторожными: бамия может влиять на действие метформина.

Мнение Гарвардской медицинской школы

Гарвардская медицинская школа также рекомендует бамию как продукт, который может снизить уровень «плохого» холестерина. Бамия низкокалорийна и содержит растворимую клетчатку, что способствует нормализации уровня холестерина.

Как включить бамию в рацион?

Бамия доступна в магазинах и на рынках. Ее можно добавлять в супы, тушеные блюда и салаты. Бамия универсальна и легко готовится.

Контроль уровня холестерина — важная часть заботы о здоровье сердца. Простые изменения в питании, такие как добавление бамии, могут помочь снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если у вас есть опасения по поводу уровня холестерина, проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Абельмо́ш съедобный (ба́мия, окра, гомбо, Дамские пальчики; лат. Abelmoschus esculentus, по другой классификации — Hibiscus esculentus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош (Abelmoschus) семейства Мальвовые, овощная культура.

