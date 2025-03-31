Нейроэффект пианино: как мозг реагирует на игру на инструменте

Один час в неделю за пианино способен изменить работу мозга. Британские учёные выяснили: обучение игре на фортепиано улучшает восприятие и снижает уровень стресса — даже у тех, кто раньше не прикасался к музыкальным инструментам.
Всего 11 недель — и заметный эффект
В эксперименте приняли участие 31 человек без музыкального опыта. Их разделили на три группы:
Участники музыкальной группы посещали один урок в неделю длительностью около часа. Уже спустя 11 недель исследователи зафиксировали улучшения:
Музыка против тревожности
Помимо когнитивных улучшений, у тех, кто учился играть, снизились проявления тревожности, стресса и даже депрессии. Простая практика помогала участникам расслабиться, улучшить эмоциональное состояние и почувствовать контроль над своим вниманием.
"Игра на пианино улучшает обработку аудиовизуальной информации мозгом даже у взрослых", — подчеркнула эксперт Кьяра Петрини.
Польза для всех — не только для музыкантов
Авторы исследования уверены: музыкальное обучение может стать эффективным методом поддержки психического здоровья, в том числе для людей с различными психическими расстройствами. Игра задействует сложные нейронные связи, улучшая взаимодействие между слухом, зрением и моторикой.
Му́зыка - вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.
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