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Нейроэффект пианино: как мозг реагирует на игру на инструменте

1:46
Здоровье

Один час в неделю за пианино способен изменить работу мозга. Британские учёные выяснили: обучение игре на фортепиано улучшает восприятие и снижает уровень стресса — даже у тех, кто раньше не прикасался к музыкальным инструментам.

Рояль
Фото: flickr.com by kkmarais, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рояль

Игра на фортепиано и мозг: неожиданное открытие учёных

Всего 11 недель — и заметный эффект

В эксперименте приняли участие 31 человек без музыкального опыта. Их разделили на три группы:

  • первая занималась игрой на пианино,
  • вторая просто слушала музыку,
  • третья вела обычный образ жизни.

Участники музыкальной группы посещали один урок в неделю длительностью около часа. Уже спустя 11 недель исследователи зафиксировали улучшения:

  • в аудиовизуальном восприятии,
  • в распознавании сигналов,
  • в точности реакции на зрительно-звуковые стимулы.

Музыка против тревожности

Помимо когнитивных улучшений, у тех, кто учился играть, снизились проявления тревожности, стресса и даже депрессии. Простая практика помогала участникам расслабиться, улучшить эмоциональное состояние и почувствовать контроль над своим вниманием.

"Игра на пианино улучшает обработку аудиовизуальной информации мозгом даже у взрослых", — подчеркнула эксперт Кьяра Петрини.

Польза для всех — не только для музыкантов

Авторы исследования уверены: музыкальное обучение может стать эффективным методом поддержки психического здоровья, в том числе для людей с различными психическими расстройствами. Игра задействует сложные нейронные связи, улучшая взаимодействие между слухом, зрением и моторикой.

Уточнения

Му́зыка - вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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