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Тренировки как вакцина: как спорт превращает иммунитет в броню

1:59
Здоровье

Занятия спортом — это не только про красивое тело и выносливость. Физическая активность действительно помогает организму бороться с болезнями, и учёные знают почему. Главное — знать меру и не ждать моментального чуда.

Фитнес тренировка
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Фитнес тренировка

Как спорт превращает иммунитет в супергероя: доказано наукой

Гормоны, которые поднимают боевой дух иммунитета

Во время тренировок в организме вырабатываются адреналин и норадреналин - гормоны, которые запускают цепочку реакций в иммунной системе. Вместе с ними улучшается кровообращение, а значит, клетки-киллеры и Т-клетки быстрее находят и уничтожают заражённые вирусом клетки.

Быстрее заживает — лучше защищает

Особенно заметна польза спорта у пожилых. В одном из исследований люди старшего возраста, занимавшиеся физической активностью 30 дней, заживляли раны быстрее. Это важно: через микроповреждения кожи вирусам и бактериям проще проникнуть в организм. Чем быстрее закрываются эти "ворота", тем крепче защита.

Ходите быстрее — и реже болейте

Три независимых исследования показали интересный эффект. Люди, которые раньше не занимались спортом, начали ходить по 45 минут быстрым шагом 5 раз в неделю. Результат — в два раза меньше дней с симптомами инфекций верхних дыхательных путей.

Да, речь не о марафонах и изнуряющих тренировках. Даже простая ходьба уже даёт иммунитету ощутимый стимул.

А если уже заболел

И вот тут — важный нюанс. Несмотря на всю пользу спорта для профилактики, нет убедительных доказательств, что физические нагрузки ускоряют выздоровление при простуде. Организму может потребоваться отдых, а не активность. Поэтому при первых симптомах лучше прислушаться к себе, а не к фитнес-челленджу.

Уточнения

Спорт - организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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