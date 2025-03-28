Ваша речь и зрение подводят на пару минут? Это может быть мини-инсульт

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Симптомы исчезают, но последствия остаются. Так называемый транзиторный ишемический приступ (ТИА), или "мини-инсульт", часто воспринимается как незначительный эпизод. На деле же — это тревожный сигнал, который может предвещать гораздо более серьёзные проблемы.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Что такое ТИА и почему он опасен

ТИА напоминает инсульт, но его симптомы исчезают в течение суток. Это может ввести в заблуждение: раз прошло — значит, всё в порядке. На самом деле, это "пробный звонок", который нельзя игнорировать.

Основные симптомы ТИА:

внезапное онемение лица или конечностей

затруднение речи или непонимание сказанного

проблемы с координацией и равновесием

нарушение зрения

кратковременный паралич

Даже если эти проявления прошли, срочное обращение к врачу — обязательно.

"После ТИА риск развития полноценного инсульта достигает 10% уже в первую неделю", — подчёркивается в исследовании, опубликованном в JAMA в феврале 2025 года.

Не только инсульт: ещё один серьёзный риск

Новое исследование показало, что ТИА также может спровоцировать долговременное снижение когнитивных функций и увеличить риск деменции.

В рамках 14-летнего наблюдения за более чем 16 000 человек выяснилось:

"Скорость ухудшения памяти и мышления у людей, перенёсших ТИА, была такой же, как у тех, кто перенёс инсульт, и выше, чем у здоровых участников".

Что делать?

Пренебрегать симптомами — опасно. Даже если всё прошло через пару часов, визит к врачу, анализы и профилактика могут спасти жизнь.

Профилактика включает:

контроль давления

приём антикоагулянтов

снижение уровня холестерина

отказ от курения и алкоголя

умеренные физические нагрузки

Немецкое общество неврологов: "ТИА запускает цепную реакцию, которая может привести к слабоумию, как и инсульт".

Уточнения

Ишеми́ческий инсу́льт (инфаркт мозга) — нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.

