Ваша речь и зрение подводят на пару минут? Это может быть мини-инсульт

Симптомы исчезают, но последствия остаются. Так называемый транзиторный ишемический приступ (ТИА), или "мини-инсульт", часто воспринимается как незначительный эпизод. На деле же — это тревожный сигнал, который может предвещать гораздо более серьёзные проблемы.
ТИА напоминает инсульт, но его симптомы исчезают в течение суток. Это может ввести в заблуждение: раз прошло — значит, всё в порядке. На самом деле, это "пробный звонок", который нельзя игнорировать.
Основные симптомы ТИА:
внезапное онемение лица или конечностей
затруднение речи или непонимание сказанного
проблемы с координацией и равновесием
нарушение зрения
кратковременный паралич
Даже если эти проявления прошли, срочное обращение к врачу — обязательно.
"После ТИА риск развития полноценного инсульта достигает 10% уже в первую неделю", — подчёркивается в исследовании, опубликованном в JAMA в феврале 2025 года.
Новое исследование показало, что ТИА также может спровоцировать долговременное снижение когнитивных функций и увеличить риск деменции.
В рамках 14-летнего наблюдения за более чем 16 000 человек выяснилось:
"Скорость ухудшения памяти и мышления у людей, перенёсших ТИА, была такой же, как у тех, кто перенёс инсульт, и выше, чем у здоровых участников".
Пренебрегать симптомами — опасно. Даже если всё прошло через пару часов, визит к врачу, анализы и профилактика могут спасти жизнь.
Профилактика включает:
контроль давления
приём антикоагулянтов
снижение уровня холестерина
отказ от курения и алкоголя
умеренные физические нагрузки
Немецкое общество неврологов: "ТИА запускает цепную реакцию, которая может привести к слабоумию, как и инсульт".
Ишеми́ческий инсу́льт (инфаркт мозга) — нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.
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