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Ваша речь и зрение подводят на пару минут? Это может быть мини-инсульт

2:04
Здоровье

Симптомы исчезают, но последствия остаются. Так называемый транзиторный ишемический приступ (ТИА), или "мини-инсульт", часто воспринимается как незначительный эпизод. На деле же — это тревожный сигнал, который может предвещать гораздо более серьёзные проблемы.

Врач
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач

Что такое ТИА и почему он опасен

ТИА напоминает инсульт, но его симптомы исчезают в течение суток. Это может ввести в заблуждение: раз прошло — значит, всё в порядке. На самом деле, это "пробный звонок", который нельзя игнорировать.

Основные симптомы ТИА:

  • внезапное онемение лица или конечностей

  • затруднение речи или непонимание сказанного

  • проблемы с координацией и равновесием

  • нарушение зрения

  • кратковременный паралич

Даже если эти проявления прошли, срочное обращение к врачу — обязательно.

"После ТИА риск развития полноценного инсульта достигает 10% уже в первую неделю", — подчёркивается в исследовании, опубликованном в JAMA в феврале 2025 года.

Не только инсульт: ещё один серьёзный риск

Новое исследование показало, что ТИА также может спровоцировать долговременное снижение когнитивных функций и увеличить риск деменции.

В рамках 14-летнего наблюдения за более чем 16 000 человек выяснилось:

"Скорость ухудшения памяти и мышления у людей, перенёсших ТИА, была такой же, как у тех, кто перенёс инсульт, и выше, чем у здоровых участников".

Что делать?

Пренебрегать симптомами — опасно. Даже если всё прошло через пару часов, визит к врачу, анализы и профилактика могут спасти жизнь.

Профилактика включает:

  • контроль давления

  • приём антикоагулянтов

  • снижение уровня холестерина

  • отказ от курения и алкоголя

  • умеренные физические нагрузки

Немецкое общество неврологов: "ТИА запускает цепную реакцию, которая может привести к слабоумию, как и инсульт".

Уточнения

Ишеми́ческий инсу́льт (инфаркт мозга) — нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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