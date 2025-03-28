Полная Луна мешает спать? Исследование показало, что с телом происходит ночью

Луна всегда будоражила воображение: древние легенды об оборотнях, ночных ритуалах и магических превращениях. Но если оставить сказки в прошлом — как именно полнолуние влияет на наш организм? Наука решила разобраться, и кое-что действительно удивляет.
Считается, что в полнолуние роддома перегружены — якобы Луна вызывает схватки. Звучит интригующе, но исследование, опубликованное в American Journal of Obstetrics and Gynecology, проанализировало более полумиллиона родов в Северной Каролине и пришло к чёткому выводу:
никакой связи между полнолунием и всплеском рождаемости нет.
Среди родителей популярно мнение, что дети становятся особенно активными в полнолуние. Но международное исследование с участием 5812 детей из 12 стран показало:
никакого всплеска энергии не наблюдается.
Зато один интересный нюанс всё же был:
в полнолуние дети спят в среднем на 5 минут меньше. Вполне возможно, что из-за лёгкой возбудимости — но вряд ли стоит винить Луну за бессонную ночь.
Исследователи из Базельского университета провели почти идеальный эксперимент: участники провели 64 ночи в полностью изолированных комнатах — без шума, света и информации о фазе Луны.
Результаты, опубликованные в Current Biology, поразили всех:
в полнолуние глубокий сон снижался на 30%, а уровень мелатонина — гормона сна — был ниже.
Что это значит? Даже если человек не знает, что за окном полнолуние, его тело каким-то образом это ощущает. На уровне, который ещё предстоит разгадать.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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