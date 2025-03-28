Не цифра в паспорте: когда на самом деле начинается старость

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда можно считать человека пожилым? Не тогда, когда в паспорте появляется определённая цифра. Настоящее старение — процесс тонкий и многоуровневый. Оно касается не только тела, но и психики, и образа жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

Старость — это не дата

По мнению Бенуа Шнайдера, почётного профессора Лотарингского университета, старение — это путь, а не точка на календаре:

"Старение — это постепенный процесс, путь, в конце которого наступает состояние старости".

Если раньше пенсионный возраст означал резкий поворот к старости, то теперь всё изменилось. Многие сохраняют активность и здоровье задолго после выхода на пенсию.

Уязвимость важнее возраста

Высший орган здравоохранения Франции подчёркивает:

"Переход к пожилому возрасту определяется не цифрой, а функциональной уязвимостью — субъективной или объективной".

То есть ключевым становится не возраст, а то, насколько человек ощущает или демонстрирует физические и психологические ограничения. Именно в возрасте от 50 до 75 лет начинается фаза "плавной уязвимости". Здоровье может быть ещё вполне крепким, но риски уже на горизонте.

Кто есть кто: классификация по возрасту

Принятые ориентиры выглядят так:

"Старший" — с 55 лет в трудовой сфере

С 70 лет — в медицинском контексте

С 75 лет — начало стабильного снижения здоровья и социальной активности

75-85 лет — "третий возраст"

После 85 — "зрелый возраст", который, по словам Шнайдера, "даёт шанс на самореализацию и новые смыслы".

"Нам решать, что делать с этим временем — путешествовать, быть с внуками или просто жить в своём ритме".

Всё индивидуально

Старение зависит и от жизненных событий. Болезни, утраты, внутренние кризисы — всё это может ускорить процесс. Кто-то стареет телом, но остаётся юным духом. Другой же может потерять интерес к жизни ещё до пенсионного возраста.

Старость — не то, что приходит внезапно. Это серия переходов, которые каждый проходит по-своему.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

