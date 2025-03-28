Не цифра в паспорте: когда на самом деле начинается старость

Когда можно считать человека пожилым? Не тогда, когда в паспорте появляется определённая цифра. Настоящее старение — процесс тонкий и многоуровневый. Оно касается не только тела, но и психики, и образа жизни.
По мнению Бенуа Шнайдера, почётного профессора Лотарингского университета, старение — это путь, а не точка на календаре:
"Старение — это постепенный процесс, путь, в конце которого наступает состояние старости".
Если раньше пенсионный возраст означал резкий поворот к старости, то теперь всё изменилось. Многие сохраняют активность и здоровье задолго после выхода на пенсию.
Высший орган здравоохранения Франции подчёркивает:
"Переход к пожилому возрасту определяется не цифрой, а функциональной уязвимостью — субъективной или объективной".
То есть ключевым становится не возраст, а то, насколько человек ощущает или демонстрирует физические и психологические ограничения. Именно в возрасте от 50 до 75 лет начинается фаза "плавной уязвимости". Здоровье может быть ещё вполне крепким, но риски уже на горизонте.
Принятые ориентиры выглядят так:
"Старший" — с 55 лет в трудовой сфере
С 70 лет — в медицинском контексте
С 75 лет — начало стабильного снижения здоровья и социальной активности
75-85 лет — "третий возраст"
После 85 — "зрелый возраст", который, по словам Шнайдера, "даёт шанс на самореализацию и новые смыслы".
"Нам решать, что делать с этим временем — путешествовать, быть с внуками или просто жить в своём ритме".
Старение зависит и от жизненных событий. Болезни, утраты, внутренние кризисы — всё это может ускорить процесс. Кто-то стареет телом, но остаётся юным духом. Другой же может потерять интерес к жизни ещё до пенсионного возраста.
Старость — не то, что приходит внезапно. Это серия переходов, которые каждый проходит по-своему.
Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?