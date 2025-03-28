Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Америка не верит: общество США ждет крах своей экономики
Америка сгорит в революции: Маск призывает к реформам страны
Забудьте о химических репеллентах: лавровый лист прогонит насекомых и успокоит нервы
Кот месит плед, как тесто на пирожки: мило, но в этом есть древний смысл
Брутальность без бензина: пикап, которому не нужен ни рев, ни компромиссы
Вдохновение для садоводов: как сделать сад уникальным
Нацисты подняли голову: проблемы Украины начались после развала СССР
Россия нанесет удар: Украину не спасут иностранные военные
Переход в Реал: Мбаппе отказался от 250 миллионов евро ради мечты

Не цифра в паспорте: когда на самом деле начинается старость

2:20
Здоровье

Когда можно считать человека пожилым? Не тогда, когда в паспорте появляется определённая цифра. Настоящее старение — процесс тонкий и многоуровневый. Оно касается не только тела, но и психики, и образа жизни.

Пенсионер за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионер за рулем

Старость — это не дата

По мнению Бенуа Шнайдера, почётного профессора Лотарингского университета, старение — это путь, а не точка на календаре:

"Старение — это постепенный процесс, путь, в конце которого наступает состояние старости".

Если раньше пенсионный возраст означал резкий поворот к старости, то теперь всё изменилось. Многие сохраняют активность и здоровье задолго после выхода на пенсию.

Уязвимость важнее возраста

Высший орган здравоохранения Франции подчёркивает:

"Переход к пожилому возрасту определяется не цифрой, а функциональной уязвимостью — субъективной или объективной".

То есть ключевым становится не возраст, а то, насколько человек ощущает или демонстрирует физические и психологические ограничения. Именно в возрасте от 50 до 75 лет начинается фаза "плавной уязвимости". Здоровье может быть ещё вполне крепким, но риски уже на горизонте.

Кто есть кто: классификация по возрасту

Принятые ориентиры выглядят так:

  • "Старший" — с 55 лет в трудовой сфере

  • С 70 лет — в медицинском контексте

  • С 75 лет — начало стабильного снижения здоровья и социальной активности

  • 75-85 лет — "третий возраст"

  • После 85 — "зрелый возраст", который, по словам Шнайдера, "даёт шанс на самореализацию и новые смыслы".

"Нам решать, что делать с этим временем — путешествовать, быть с внуками или просто жить в своём ритме".

Всё индивидуально

Старение зависит и от жизненных событий. Болезни, утраты, внутренние кризисы — всё это может ускорить процесс. Кто-то стареет телом, но остаётся юным духом. Другой же может потерять интерес к жизни ещё до пенсионного возраста.

Старость — не то, что приходит внезапно. Это серия переходов, которые каждый проходит по-своему.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Недвижимость
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир Аудио 
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Домашние животные
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Последние материалы
Глубина русской души: Запад не понимает наш народ
Народ воспрянет ото сна: Украина должна осознать, что происходит
Хороший ход: что Путин думает о переговорах с США
Нацисты укрепляют свои позиции: к чему привела нелегитимность власти на Украине
Гордость и опора страны: высочайшая оценка ВМФ России
Стратегия или гонка вооружений: раскрыто, что ждет отношения США и РФ
Решение конфликта: Путин предложил Украине мир
4 популярных бьюти-мифа, которые мешают вашим волосам быть здоровыми
Вера в честность: Трамп решит конфликт на Украине
Поиск мира: в России раскрыли всю правду о мирном решении по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.