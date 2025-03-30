7 продуктов, которые нужно готовить, чтобы не попасть в больницу

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фраза "полезно в свежем виде" работает не всегда. Некоторые привычные продукты становятся опасными, если не подверглись термической обработке. TechInsider составил список продуктов, которые точно нельзя есть сырыми, чтобы не заработать серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Эти 7 продуктов нельзя есть сырыми — и вот почему

1. Птица: сальмонелла не дремлет

Сырая курица или индейка — прямой риск заражения сальмонеллой. Чтобы обезвредить бактерии, мясо должно быть приготовлено до температуры не ниже 74 °C. Стейки из курицы — плохая идея.

2. Говяжий фарш: внутри опасность

Фарш может содержать кишечную палочку. И даже если снаружи мясо выглядит свежим, внутри могут быть бактерии. Безопасная температура готовности — не ниже 70 °C.

3. Моллюски: вкусно, но не всегда безопасно

Сырые моллюски часто заражены бактериями рода Vibrio, которые вызывают тяжёлые инфекции. Чтобы снизить риск, готовьте их до 63 °C и избегайте сомнительных источников.

4. Яйца: не только белок

Сырые яйца — ещё один источник сальмонеллы. Омлеты, варёные яйца, выпечка — всё это безопасно. А вот пить "яйцо в стакане" лучше забыть.

5. Мука: неожиданная угроза

Исследования показали: даже обычная мука может содержать сальмонеллу и кишечную палочку. Пробовать сырое тесто — не самая хорошая идея, особенно детям.

6. Картофель: не ешьте "в мундире" до варки

В сыром картофеле есть соланин — токсин, который защищает растение от вредителей, но у человека может вызвать отравление. Варите, жарьте — но не грызите сырой клубень.

7. Молоко: пастеризация — друг

Сырое молоко может быть источником множества бактерий. Вероятность заражения у него в 150 раз выше, чем у пастеризованного. Без термической обработки рискуют даже козье и фермерское молоко.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

