Соль под запретом: одна ложка — и риск инсульта подскакивает

Любите всё посолонее? Придётся пересмотреть привычки. Всего пара лишних щепоток соли в день могут привести к последствиям, которые тяжело исправить. Невролог А. Копцева напомнила: соль в больших количествах повышает риск инсульта - и это научно подтверждённый факт.
5 граммов — и не крошкой больше
По словам специалиста, безопасная доза соли — до 5 граммов в сутки. Это чуть меньше чайной ложки. Но на деле большинство людей съедают в 2-3 раза больше — и даже не замечают этого. Причина — скрытая соль в колбасе, хлебе, соусах и готовых блюдах.
"Если этот предел регулярно превышается, риск развития инсульта значительно возрастает", — предупредила невролог А. Копцева.
Виновата не только соль
Но ограничить соль — не значит обезопасить себя полностью. По словам эксперта, опасность кроется и в рационе, богатом холестерином. Чрезмерное потребление таких продуктов, как:
А вот сбалансированное питание, напротив, способно сыграть на руку здоровью. Продукты, снижающие вероятность инсульта:
Такая диета может сократить риск сердечно-сосудистых проблем на 30%.
Эффект не моментальный
Важно понимать: изменения не происходят мгновенно. Даже при строгом соблюдении диеты организму нужно время на восстановление.
"Первые положительные результаты становятся заметны не ранее чем через 3-6 месяцев", — уточнила Копцева.
Снижается уровень глюкозы, нормализуется холестерин, улучшается общее состояние сосудов — но только при системном подходе. Разовая "полезная" еда ничего не изменит.
Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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