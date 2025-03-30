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Соль под запретом: одна ложка — и риск инсульта подскакивает

2:10
Здоровье

Любите всё посолонее? Придётся пересмотреть привычки. Всего пара лишних щепоток соли в день могут привести к последствиям, которые тяжело исправить. Невролог А. Копцева напомнила: соль в больших количествах повышает риск инсульта - и это научно подтверждённый факт.

соль
Фото: pxhere
соль

Соль на вес инсульта: сколько на самом деле можно есть, чтобы не рисковать здоровьем

5 граммов — и не крошкой больше

По словам специалиста, безопасная доза соли — до 5 граммов в сутки. Это чуть меньше чайной ложки. Но на деле большинство людей съедают в 2-3 раза больше — и даже не замечают этого. Причина — скрытая соль в колбасе, хлебе, соусах и готовых блюдах.

"Если этот предел регулярно превышается, риск развития инсульта значительно возрастает", — предупредила невролог А. Копцева.

Виновата не только соль

Но ограничить соль — не значит обезопасить себя полностью. По словам эксперта, опасность кроется и в рационе, богатом холестерином. Чрезмерное потребление таких продуктов, как:

  • жареное мясо и жирные молочные продукты;
  • яйца и сливочное масло;
  • чипсы, сладости и белый хлеб;
    — увеличивает риск инсульта на 58%.

А вот сбалансированное питание, напротив, способно сыграть на руку здоровью. Продукты, снижающие вероятность инсульта:

  • рыба и овощи;
  • фрукты;
  • цельнозерновой хлеб и каши.

Такая диета может сократить риск сердечно-сосудистых проблем на 30%.

Эффект не моментальный

Важно понимать: изменения не происходят мгновенно. Даже при строгом соблюдении диеты организму нужно время на восстановление.

"Первые положительные результаты становятся заметны не ранее чем через 3-6 месяцев", — уточнила Копцева.

Снижается уровень глюкозы, нормализуется холестерин, улучшается общее состояние сосудов — но только при системном подходе. Разовая "полезная" еда ничего не изменит.

Уточнения

Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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