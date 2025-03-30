Рыба, от которой вы не успеете оправиться: скрытая угроза на вашей тарелке

Любите вяленую, малосольную или сырую рыбу? Тогда стоит задуматься: вместе с деликатесом можно "проглотить" серьёзную угрозу. Некоторые паразиты, попадая в организм, не только наносят вред печени и желчевыводящей системе, но и повышают риск развития онкологических заболеваний.
Опасность в тарелке: что такое описторхоз
Главный виновник — паразит Opisthorchis viverrini, плоский червь, способный обитать в теле человека до 25 лет. Чаще всего он встречается в рыбе семейства карповых. При этом заразиться можно:
Под маской безобидной болезни
Человек может годами страдать от проблем с пищеварением, не догадываясь о настоящей причине. По словам паразитолога С. Шевелевой, заражение паразитами может протекать скрытно, маскируясь под обычные симптомы:
"Описторхоз сопровождается высокой температурой, головной болью, высыпаниями и ломотой в теле", — рассказала специалист С. Шевелева.
Но если личинок немного, симптомы могут быть смазаны:
"Болезнь проявляется только тошнотой и непереносимостью жирной пищи", — добавила Шевелева.
Именно такая вялотекущая форма опасна — паразиты медленно разрушают желчевыводящие пути, создавая очаги хронического воспаления. В результате могут развиться новообразования, включая злокачественные опухоли.
Как защититься: простые, но важные меры. Чтобы избежать опасности:
Описторхо́з - заболевание из группы трематодозов, вызываемое паразитическими плоскими червями из рода Opisthorchis.
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