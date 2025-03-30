Рыба, от которой вы не успеете оправиться: скрытая угроза на вашей тарелке

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите вяленую, малосольную или сырую рыбу? Тогда стоит задуматься: вместе с деликатесом можно "проглотить" серьёзную угрозу. Некоторые паразиты, попадая в организм, не только наносят вред печени и желчевыводящей системе, но и повышают риск развития онкологических заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Salil_Kumar_Mukherjee by Salil Kumar Mukherjee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ тилапия

Сырая рыба может стоить здоровья: как паразиты доводят до онкологии

Опасность в тарелке: что такое описторхоз

Главный виновник — паразит Opisthorchis viverrini, плоский червь, способный обитать в теле человека до 25 лет. Чаще всего он встречается в рыбе семейства карповых. При этом заразиться можно:

употребляя сырую, недожаренную, малосольную или вяленую дикую рыбу;

используя один нож и разделочную доску как для сырой рыбы, так и для других продуктов.

Под маской безобидной болезни

Человек может годами страдать от проблем с пищеварением, не догадываясь о настоящей причине. По словам паразитолога С. Шевелевой, заражение паразитами может протекать скрытно, маскируясь под обычные симптомы:

"Описторхоз сопровождается высокой температурой, головной болью, высыпаниями и ломотой в теле", — рассказала специалист С. Шевелева.

Но если личинок немного, симптомы могут быть смазаны:

"Болезнь проявляется только тошнотой и непереносимостью жирной пищи", — добавила Шевелева.

Именно такая вялотекущая форма опасна — паразиты медленно разрушают желчевыводящие пути, создавая очаги хронического воспаления. В результате могут развиться новообразования, включая злокачественные опухоли.

Как защититься: простые, но важные меры. Чтобы избежать опасности:

тщательно прожаривайте или проваривайте рыбу;

откажитесь от употребления дикой рыбы в сыром виде;

используйте отдельные ножи и доски для рыбы и других продуктов;

избегайте покупки рыбы с рук — особенно без контроля качества.

Уточнения

Описторхо́з - заболевание из группы трематодозов, вызываемое паразитическими плоскими червями из рода Opisthorchis.

