Чистота доводит до аллергии: опасность антисептиков для детей

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Погоня за стерильностью может обернуться проблемами со здоровьем. Педиатр Пётр Бережанский предупредил: чрезмерное использование антисептиков в быту повышает риск развития аллергии у детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Руки

Чистота — не всегда залог здоровья: чем опасны антисептики для детей

Иммунитет требует тренировки

На первый взгляд, антисептики защищают от микробов. Но именно микробы и вирусы — ключевые "тренажёры" для иммунной системы ребёнка. Чем чаще малыш сталкивается с естественной микрофлорой, тем активнее развивается его иммунитет.

"Иммунная система ребёнка формируется по мере контакта с возбудителями. Без этого она просто не учится работать", — пояснил педиатр Пётр Бережанский.

Стерильная среда = слабая защита

Дети, выросшие в условиях абсолютной чистоты, часто болеют простудой и гриппом. Их организм попросту не готов к встрече с вирусами, потому что не имел возможности выработать защитные механизмы.

Особенно тревожно, что это может провоцировать развитие аллергии: иммунная система, не зная "настоящих" угроз, начинает атаковать безобидные вещества — пыльцу, пищу или домашних животных.

Микробы — не враги

Эксперт напомнил: в теле человека практически нет стерильных зон. Микроорганизмы живут в кишечнике, на коже, в дыхательных путях — и играют важнейшую роль в поддержании здоровья. Они формируют микрофлору, которая влияет на пищеварение, обмен веществ и даже настроение.

Что делать

Используйте антисептики разумно — там, где это действительно необходимо: на улице, в общественных местах, после контакта с грязными поверхностями.

Не превращайте дом в лабораторию. Немного естественной грязи — это не угроза, а часть нормального детского развития.

Уточнения

Антисе́птики - противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.

