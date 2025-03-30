Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите кота, но боитесь проблем? Эти породы не подведут
Миллионы тонн нефти: Венгрия и Россия готовят новую сделку
Самый опасный пляж в мире: почему здесь опасно даже ходить
Как очистить яблоко за 20 секунд — и не поверите, без ножа: действительно рабочие лайфхаки
Делим комнату грамотно: лайфхаки зонирования без перегородок
Грядка на стероидах: что кладут в землю ради XXL урожая
Минута милоты: стомиллионная окаменелость была названа в честь матери первооткрывателя
ТОП-5 забытых мотоциклов СССР
Минимум усилий, максимум моды: аксессуары, которые собирают образ за секунду

Чистота доводит до аллергии: опасность антисептиков для детей

1:57
Здоровье

Погоня за стерильностью может обернуться проблемами со здоровьем. Педиатр Пётр Бережанский предупредил: чрезмерное использование антисептиков в быту повышает риск развития аллергии у детей.

Руки
Фото: commons.wikimedia.org by Luisfi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руки

Чистота — не всегда залог здоровья: чем опасны антисептики для детей

Иммунитет требует тренировки

На первый взгляд, антисептики защищают от микробов. Но именно микробы и вирусы — ключевые "тренажёры" для иммунной системы ребёнка. Чем чаще малыш сталкивается с естественной микрофлорой, тем активнее развивается его иммунитет.

"Иммунная система ребёнка формируется по мере контакта с возбудителями. Без этого она просто не учится работать", — пояснил педиатр Пётр Бережанский.

Стерильная среда = слабая защита

Дети, выросшие в условиях абсолютной чистоты, часто болеют простудой и гриппом. Их организм попросту не готов к встрече с вирусами, потому что не имел возможности выработать защитные механизмы.

Особенно тревожно, что это может провоцировать развитие аллергии: иммунная система, не зная "настоящих" угроз, начинает атаковать безобидные вещества — пыльцу, пищу или домашних животных.

Микробы — не враги

Эксперт напомнил: в теле человека практически нет стерильных зон. Микроорганизмы живут в кишечнике, на коже, в дыхательных путях — и играют важнейшую роль в поддержании здоровья. Они формируют микрофлору, которая влияет на пищеварение, обмен веществ и даже настроение.

Что делать

  • Используйте антисептики разумно — там, где это действительно необходимо: на улице, в общественных местах, после контакта с грязными поверхностями.

  • Не превращайте дом в лабораторию. Немного естественной грязи — это не угроза, а часть нормального детского развития.

Уточнения

Антисе́птики - противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Сейчас читают
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Садоводство, цветоводство
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Забудьте про Дубай: этот курорт поразит вас ценами и чистотой – вот куда стоит ехать за солнцем
Туризм
Забудьте про Дубай: этот курорт поразит вас ценами и чистотой – вот куда стоит ехать за солнцем Аудио 
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Делим комнату грамотно: лайфхаки зонирования без перегородок
Грядка на стероидах: что кладут в землю ради XXL урожая
Минута милоты: стомиллионная окаменелость была названа в честь матери первооткрывателя
ТОП-5 забытых мотоциклов СССР
Минимум усилий, максимум моды: аксессуары, которые собирают образ за секунду
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Питомец тает на глазах, хотя ест как обычно? Причина может быть опасной
С апреля права обнуляются — кого заставят сдавать экзамены с нуля
Вспышка загадочной инфекции: первый смертельный случай в Подмосковье
Пушистый караван доброты прибывает в Санкт-Петербург
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.