Чистота доводит до аллергии: опасность антисептиков для детей

Погоня за стерильностью может обернуться проблемами со здоровьем. Педиатр Пётр Бережанский предупредил: чрезмерное использование антисептиков в быту повышает риск развития аллергии у детей.
Иммунитет требует тренировки
На первый взгляд, антисептики защищают от микробов. Но именно микробы и вирусы — ключевые "тренажёры" для иммунной системы ребёнка. Чем чаще малыш сталкивается с естественной микрофлорой, тем активнее развивается его иммунитет.
"Иммунная система ребёнка формируется по мере контакта с возбудителями. Без этого она просто не учится работать", — пояснил педиатр Пётр Бережанский.
Стерильная среда = слабая защита
Дети, выросшие в условиях абсолютной чистоты, часто болеют простудой и гриппом. Их организм попросту не готов к встрече с вирусами, потому что не имел возможности выработать защитные механизмы.
Особенно тревожно, что это может провоцировать развитие аллергии: иммунная система, не зная "настоящих" угроз, начинает атаковать безобидные вещества — пыльцу, пищу или домашних животных.
Микробы — не враги
Эксперт напомнил: в теле человека практически нет стерильных зон. Микроорганизмы живут в кишечнике, на коже, в дыхательных путях — и играют важнейшую роль в поддержании здоровья. Они формируют микрофлору, которая влияет на пищеварение, обмен веществ и даже настроение.
Что делать
Антисе́птики - противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.
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