Почему в России растёт число детей с инвалидностью и как остановить эту тенденцию

В последние годы в России фиксируется тревожная тенденция увеличения числа детей с инвалидностью. Тюменская область — не исключение. По данным Росстата, в 2024 году количество детей-инвалидов в регионе составило 10 464, что на 782 больше, чем годом ранее. В 2021 году этот показатель составлял 8 228. За последние несколько лет количество таких детей продолжает расти.
В Тюменской области среди детей-инвалидов наибольшее количество составляют дети с ментальными нарушениями — 3 298 человек. За ними следуют заболевания опорно-двигательной системы (1053), проблемы со зрением (374) и слухом (348).
Анна Гераськина, главный врач медицинского центра "Здоровье детям", считает, что эта тенденция может быть связана с улучшением диагностики. В прошлом качественная диагностика и учёт детей-инвалидов не проводился вплоть до 90-х годов XX века. Сейчас же современные технологии позволяют выявить отклонения на более ранних стадиях.
Однако, помимо более точной диагностики, на здоровье детей влияет и ухудшение экологии. Токсичные вещества, стресс и хронические заболевания родителей, такие как сахарный диабет и заболевания дыхательной системы, также играют свою роль. Современные условия жизни оказывают прямое воздействие на здоровье будущих матерей и их детей.
Вредные привычки, такие как курение и алкоголизм, неправильное питание, а также инфекции во время беременности — например, краснуха или токсоплазмоз — могут быть причиной инвалидности у новорождённых.
Ещё одним важным фактором являются преждевременные роды, которые становятся все более распространёнными благодаря усовершенствованию медицины. Малыши, рожденные на сроке 22-28 недель, часто страдают от проблем с дыхательной системой, неврологическими расстройствами и задержкой в развитии. Хотя врачи могут спасти большинство таких детей, это не всегда гарантирует их здоровье в будущем.
Современная экология, а также продукты с сомнительным составом, оказывают влияние на здоровье и развитие будущих поколений. Токсичные вещества накапливаются в организме матери, что может повлиять на репродуктивное здоровье и развитие плода.
Исследования показывают, что экологические факторы могут увеличивать генетическую предрасположенность к заболеваниям, что в свою очередь повышает риск инвалидности у детей.
Анна Гераськина подчеркивает, что для изменения ситуации необходим комплексный подход. В первую очередь — это образование будущих родителей, пропаганда здорового питания и образа жизни. Важно также проводить профилактику заболеваний до и во время беременности, а также своевременно выявлять проблемы у новорожденных и предоставлять необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, сообщает mn.aif.ru.
Эколо́гия — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
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