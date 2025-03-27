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Почему в России растёт число детей с инвалидностью и как остановить эту тенденцию

3:31
Здоровье

В последние годы в России фиксируется тревожная тенденция увеличения числа детей с инвалидностью. Тюменская область — не исключение. По данным Росстата, в 2024 году количество детей-инвалидов в регионе составило 10 464, что на 782 больше, чем годом ранее. В 2021 году этот показатель составлял 8 228. За последние несколько лет количество таких детей продолжает расти.

Девочка закрывает лицо руками
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками

Ментальные расстройства на первом месте

В Тюменской области среди детей-инвалидов наибольшее количество составляют дети с ментальными нарушениями — 3 298 человек. За ними следуют заболевания опорно-двигательной системы (1053), проблемы со зрением (374) и слухом (348).

Анна Гераськина, главный врач медицинского центра "Здоровье детям", считает, что эта тенденция может быть связана с улучшением диагностики. В прошлом качественная диагностика и учёт детей-инвалидов не проводился вплоть до 90-х годов XX века. Сейчас же современные технологии позволяют выявить отклонения на более ранних стадиях.

Экология и образ жизни

Однако, помимо более точной диагностики, на здоровье детей влияет и ухудшение экологии. Токсичные вещества, стресс и хронические заболевания родителей, такие как сахарный диабет и заболевания дыхательной системы, также играют свою роль. Современные условия жизни оказывают прямое воздействие на здоровье будущих матерей и их детей.

Вредные привычки, такие как курение и алкоголизм, неправильное питание, а также инфекции во время беременности — например, краснуха или токсоплазмоз — могут быть причиной инвалидности у новорождённых.

Преждевременные роды и их последствия

Ещё одним важным фактором являются преждевременные роды, которые становятся все более распространёнными благодаря усовершенствованию медицины. Малыши, рожденные на сроке 22-28 недель, часто страдают от проблем с дыхательной системой, неврологическими расстройствами и задержкой в развитии. Хотя врачи могут спасти большинство таких детей, это не всегда гарантирует их здоровье в будущем.

Расплата за цивилизацию

Современная экология, а также продукты с сомнительным составом, оказывают влияние на здоровье и развитие будущих поколений. Токсичные вещества накапливаются в организме матери, что может повлиять на репродуктивное здоровье и развитие плода.

Исследования показывают, что экологические факторы могут увеличивать генетическую предрасположенность к заболеваниям, что в свою очередь повышает риск инвалидности у детей.

Что нужно делать

Анна Гераськина подчеркивает, что для изменения ситуации необходим комплексный подход. В первую очередь — это образование будущих родителей, пропаганда здорового питания и образа жизни. Важно также проводить профилактику заболеваний до и во время беременности, а также своевременно выявлять проблемы у новорожденных и предоставлять необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, сообщает mn.aif.ru.

Уточнения

Эколо́гия — естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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