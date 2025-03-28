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Вся правда о миндале: польза, вред и сколько можно есть в день

2:35
Здоровье

Ежедневное употребление миндаля вызывает все больший интерес благодаря его потенциальным преимуществам для сердечно-сосудистой и метаболической системы. Этот орех богат важными питательными веществами, включая витамины, минералы и полезные жирные кислоты, что делает его ценным дополнением к рациону. Однако, несмотря на многочисленные плюсы, важно учитывать возможные риски при чрезмерном употреблении, особенно для людей с диабетом или высоким уровнем холестерина.

миндаль
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миндаль

Как миндаль влияет на уровень холестерина?

Научные исследования подтверждают, что регулярное употребление миндаля может снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), отмечают в Ньюсинфо. Это происходит благодаря содержанию:

  • Мононенасыщенных жирных кислот - способствуют улучшению липидного профиля крови.

  • Фитостеролов - препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике.

  • Клетчатки - улучшает пищеварение и поддерживает нормальный уровень холестерина.

Исследования показали, что люди с повышенным холестерином, употреблявшие горсть миндаля в день, замечали значительное улучшение показателей. Однако, результаты могут отличаться в зависимости от индивидуального обмена веществ и образа жизни.

Важно помнить: миндаль — продукт высококалорийный, и его чрезмерное потребление может привести к избыточному весу, что негативно скажется на сердечно-сосудистой системе.

Миндаль и контроль уровня сахара в крови

Миндаль рекомендован для людей с диабетом 2 типа и тем, кто хочет поддерживать стабильный уровень глюкозы.

  • Клетчатка - замедляет всасывание сахаров, предотвращая резкие скачки глюкозы.

  • Белок - способствует длительному насыщению, снижая риск переедания.

Но не весь миндаль полезен!
Соленый и сладкий миндаль может негативно влиять на уровень сахара в крови. Лучший выбор — сырой или несоленый жареный миндаль.

Важно! Миндаль — не панацея. Он полезен только в сочетании с разнообразным питанием и здоровым образом жизни.

Сколько миндаля можно есть в день?

  • Оптимальная порция - около 30 граммов (примерно 20-25 орехов) в день.

  • Включайте миндаль в сбалансированный рацион - с овощами, цельными злаками и нежирным белком.

  • При наличии хронических заболеваний проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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Вся правда о миндале: польза, вред и сколько можно есть в день
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